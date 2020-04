Reese Witherspoon: les célébrités ne sont pas des «personnes spéciales»

2020-04-18 21:00:06

Reese Witherspoon veut que les gens cessent de voir les célébrités comme des “personnes spéciales”, car elle dit qu’ils prennent des “décisions stupides” comme tout le monde.

Reese Witherspoon veut que les gens cessent de voir les célébrités comme des “personnes spéciales”.

L’actrice de 44 ans est peut-être un nom familier, mais elle a insisté sur le fait que son statut ne fait pas automatiquement d’elle une “bonne personne”, car elle dit qu’elle prend parfois des “décisions stupides” comme tout le monde.

Reese a parlé en réfléchissant à son arrestation de 2013, au cours de laquelle elle et son mari Jim Toth ont été arrêtés sous le soupçon de conduite en état d’ébriété.

L’actrice a été arrêtée pour conduite désordonnée après être sortie du véhicule contre les ordres d’un officier de police, et a déclaré que même si elle savait que ses actions étaient “embarrassantes et stupides”, elle pense que l’incident prouve qu’elle n’est “qu’un être humain”.

S’adressant à Jameela Jamil sur son podcast “I Weigh”, elle a déclaré: “J’ai fait quelque chose de vraiment stupide. C’était tellement embarrassant et stupide … Mais, vous savez quoi – [it] il s’avère que je respire de l’air. Je saigne de la même manière. Je prends des décisions stupides. Je prends de bonnes décisions. Je suis juste un être humain.

“Nous sommes tous les mêmes et nous essayons tous de découvrir quelles sont nos compétences spéciales. Ma compétence spéciale est la narration mais cela ne signifie pas que je suis une personne spéciale. Le talent ne fait pas de vous un bonne personne.”

Au moment de son arrestation, Reese a publié une déclaration dans laquelle elle s’excusait pour ses actions et, sur le podcast, Jameela la félicitait pour sa prise “rafraîchissante”.

La star de «Good Place» a déclaré: «Vous vous êtes excusé et vous vous êtes fait honte d’une manière tellement f ** king rafraîchissante pour moi. J’ai adoré vos excuses.

Dans une partie des excuses de Reese à l’époque, elle a expliqué: «Je veux dire, j’ai clairement bu un verre de trop et je suis profondément embarrassée par les choses que j’ai dites. C’était définitivement une situation effrayante et j’avais peur pour mon mari , mais ce n’est pas une excuse. J’étais irrespectueux envers l’officier qui venait de faire son travail. Je n’ai que du respect pour la police et je suis vraiment désolé pour mon comportement. “

Mots clés: Reese Witherspoon

Retour au flux

.