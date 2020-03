Reese Witherspoon ne construit pas sa carrière en fonction de la sexualité

Reese Witherspoon dit qu’elle a toujours voulu être considérée comme drôle, plutôt que sexy.

“J’ai toujours eu un faible pour l’exploitation de la sexualité”, a déclaré Witherspoon Vanity Fair pour leur couverture d’avril. “Quand je suis arrivée dans l’entreprise, il y avait tous ces magazines pour hommes auxquels on nous avait dit de répondre. Je n’étais jamais chez Maxim. Je n’ai jamais été choisie comme fille GQ, et ça ne me dérange pas parce que ce n’est pas comme ça que je voulais à voir. Ce n’est pas comme ça que je me vois. “

“Je dis toujours:” Drôle ne s’affaisse pas. ” J’ai toujours voulu être drôle, tu sais? ” elle a continué. “Et vous ne pouvez pas devenir obsolète si vous continuez à être drôle. Devinez ce qui devient obsolète? Vos seins vont au sud, votre visage va au sud, votre cul va au sud, mais vous pouvez toujours être drôle. Et ce sont mes idoles, mes héros – Goldie, Holly Hunter, Diane Keaton, Nancy Meyers – intelligents et drôles. “

L’entrevue a abordé de nombreux sujets sensibles, y compris Reese discutant de la réponse à sa révélation d’un traumatisme passé.

“De mauvaises choses me sont arrivées. J’ai été agressée, harcelée. Elle n’était pas isolée”, a déclaré Witherspoon. “J’ai récemment demandé à un journaliste de me poser des questions à ce sujet. Elle a dit:” Eh bien, pourquoi n’avez-vous pas parlé plus tôt? ” Et je pensais que c’était tellement intéressant de parler à quelqu’un qui avait vécu ces choses, puis de les juger pour la façon dont ils décidaient d’en parler. Vous racontez votre histoire à votre rythme quand vous êtes prêt. Mais la honte qu’elle ait essayé de me mettre était irréel, puis elle a écrit à quel point j’étais égoïste de ne pas l’avoir évoquée plus tôt. “

“Il n’y a pas eu de compte public il y a 25 ans quand ce genre de choses m’est arrivé”, a-t-elle poursuivi, faisant référence à la #Moi aussi et #Le temps est écoulé mouvements. “Il n’y avait pas de forum pour en parler non plus. Les médias sociaux ont créé une nouvelle façon pour les gens de s’exprimer que je n’avais pas. C’est la grande force du pouvoir et des chiffres. Je pense que nous avons beaucoup de jugement et c’est dommage car nous sommes tous tendres en ces temps nouveaux. Nous essayons de trouver notre identité. “

“C’est ce que j’aime vraiment dans” The Morning Show “”, a ajouté Witherspoon à propos du drame AppleTV +, qui présente une station de presse traitant d’un scandale d’inconduite sexuelle et de harcèlement.

Pendant ce temps, Vanity Fair a également demandé à la gagnante d’un Oscar si elle pensait que c’était un “signal mitigé” pour les femmes de discuter de leur expérience du harcèlement tout en étant photographiées “drapées à l’envers sur un canapé sans dessus sous leur veste. En réponse, Witherspoon fit une pause puis dit comment sa fille de 20 ans, Ava Phillippe répondrait à la question.

“Je peux vous dire ce que dirait ma fille”, a expliqué Witherspoon. “Pourquoi une femme devrait-elle sublimer sa propre sexualité, parce que ce n’est pas sa responsabilité, la façon dont elle est perçue, n’est-ce pas? Sa sexualité ne devrait pas être diminuée parce qu’elle a une conversation sur le consentement. Vous devriez pouvoir être sexuel, pour afficher votre sexualité, parce que le consentement est le consentement, quoi qu’il arrive. “

“Je sais”, a-t-elle ajouté. “C’est complexe. Ce n’est pas comme ça que j’ai grandi. J’ai grandi en pensant que tu t’habilles comme tu veux être traité. Mais les choses changent.”

Le numéro d’avril de Vanity Fair sortira en kiosque le 24 mars.

