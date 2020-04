Reese Witherspoon révèle des problèmes de santé mentale

2020-04-17 16:30:08

Reese Witherspoon dit que son “anxiété se manifeste par la dépression” et qu’elle a lutté contre la dépression post-partum après la naissance de deux de ses trois enfants.

L’actrice de 44 ans a des enfants Ava, 20 ans et Deacon, 16 ans, avec son ex-mari Ryan Phillippe et Tennessee, sept ans, avec son mari Jim Toth et a révélé qu’elle avait des problèmes de santé mentale après avoir accueilli deux de ses enfants.

S’exprimant sur le podcast I Weigh de Jameela Jamil, Reese a expliqué: “J’avais vraiment de l’anxiété, mon anxiété se manifeste par la dépression, donc je serais vraiment déprimé. Mon cerveau est comme un hamster sur une roue et il ne se détache pas, j’ai été le gérer toute ma vie.

“J’ai eu trois enfants. Après chaque enfant, j’ai eu une expérience différente … Un enfant, j’ai eu une sorte de post-partum léger, et un enfant, j’ai eu un post-partum sévère où j’ai dû prendre des médicaments assez lourds parce que je ne pensais pas tout droit, puis j’ai eu un enfant où je n’avais pas du tout de post-partum. ”

Elle a également révélé qu’elle avait eu une période particulièrement difficile après avoir donné naissance à Ava, car elle ne savait pas à quoi s’attendre.

Reese a expliqué: “Nous ne comprenons pas le genre de montagnes russes hormonales que vous utilisez lorsque vous arrêtez d’allaiter. Personne ne m’a expliqué cela.

“J’avais 23 ans lorsque j’ai eu mon premier bébé et personne ne m’a expliqué que lorsque vous sevrez un bébé, vos hormones vont dans les toilettes. Je me sentais plus déprimé que je ne l’avais jamais ressenti de toute ma vie. C’était effrayant. ”

L’ancien mari de Reese, Ryan, 45 ans, a déjà parlé de ses propres problèmes de santé mentale, expliquant: “Vous savez, la dépression est un énorme obstacle pour moi depuis que je suis enfant. En vieillissant, je pense qu’elle diminue en partie, mais je suis juste une sorte de personne triste.

“Je suis empathique, et je prends les sentiments des autres et me transpose dans la position des autres. Je le vois dans ma fille [Ava].

“Elle l’a, et j’aimerais bien qu’elle ne l’ait pas. C’est juste, certaines personnes ont cette sorte de tristesse omniprésente, ou elles sont si analytiques qu’elles peuvent en quelque sorte retirer le plaisir des choses parce qu’elles pensent trop . ‘

“Cela peut ruiner ta vie de f ** king. Mais je préférerais souffrir de la tristesse que d’être un crétin complet sans sentiments.”

