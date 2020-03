Reese Witherspoon se vante d’être «vraiment de bons amis» avec Beyonce

2020-03-16 07:30:05

Reese Witherspoon s’est vanté d’être le “meilleur ami” de Beyonce après avoir noué une amitié aux Golden Globes.

Reese Witherspoon s’est vantée d’être “de très bons amis” avec Beyonce.

La star de “ Big Little Lies ” a noué une amitié avec le hitmaker “ Single Ladies ” aux Golden Globes en janvier, après s’être penchée et demandé à Beyonce et à son mari Jay-Z un verre de leur champagne Ace of Spades, qu’ils ont se sont faufilés dans la cérémonie de remise des prix.

Et le couple puissant s’est tellement bien entendu avec l’actrice “ Legally Blonde ” qu’ils lui ont ensuite envoyé une caisse pleine de champagne.

Dans une interview sur “The Ellen DeGeneres Show” qui sera diffusée lundi (16.03.20), Reese a jailli: “Beyonce et moi sommes vraiment de bons amis.

“Je veux dire, vraiment, vraiment, vraiment de bons amis. Et en fait, vous pourriez dire, meilleurs amis. Certains pourraient dire ça.”

Partageant son package “surprise” des musiciens, elle a écrit sur son histoire Instagram à l’époque: “Vous tous! Je suis venu à la meilleure surprise de @beyonce et Jay-Z (sic)”

Le champagne est venu avec une note qui disait: “Plus d’eau de Jay et B.”

L’actrice de 43 ans a rapidement ouvert l’affaire et a commencé à boire.

Elle a dit à ses abonnés: “Il est 11h30. Nous buvons du champagne. Peu importe? C’est de Jay Z et Beyoncé. C’est vraiment bien. C’est une bonne façon de commencer la nouvelle année.”

Reese et sa co-star Jennifer Aniston avaient précédemment révélé avoir demandé à la paire de haut niveau un verre de champagne à la fête étoilée alors que les boissons étaient sèches sur leur table.

En écrivant sur son compte Instagram, Jennifer a partagé: “Reese!? C’est l’une des nombreuses raisons pour lesquelles je t’aime. Nous avons manqué d’eau à notre table Alors naturellement, elle a demandé à Jay-Z et Beyonce un verre de champagne (sic ). ”

Alors que Reese a partagé pour son propre compte: “Quand Jay-Z nous a donné son champagne #AceofSpade, nous étions comme [heart eye emoji] (sic) ”

Un agent de sécurité a été photographié près de Beyonce et son mari portant deux bouteilles d’Ace Of Spades derrière son dos lors de la cérémonie qui s’est tenue à l’hôtel Beverly Hilton à Los Angeles.

Les bouteilles ont ensuite été repérées sur leur table avec Moët & Chandon, qui parrainaient l’événement.

