Reese Witherspoon se vante toujours des cadeaux que Jay Z et Beyonce lui ont envoyés

Jay-Z et Beyonce sont des gens très généreux. Ils utilisent leur richesse et leur célébrité pour soutenir des organisations caritatives, et il s’avère qu’ils sont également assez généreux envers leurs amis célébrités. Reese Witherspoon a partagé les cadeaux qu’elle a reçus des musiciens en janvier. Deux mois plus tard, elle se vantait toujours d’eux à Ellen Degeneres. Cela a conduit Degeneres à révéler qu’elle avait également reçu des cadeaux du couple puissant.

Witherspoon a enregistré son apparition sur Ellen avant le début des commandes à domicile à Los Angeles, mais le segment a été diffusé le 16 mars. Little Fires Everywhere, la dernière émission de Witherspoon, diffuse de nouveaux épisodes tous les mercredis à Hulu.

Reese Witherspoon a dégusté le champagne Beyonce et Jay Z aux Golden Globes

Le monde a vu Jay Z et Beyonce partager du champagne avec Witherspoon aux Golden Globes. Witherspoon était assise à une table avec son équipe du Morning Show. Ils avaient des nominations pour le spectacle, Witherspoon et costar Jennifer Aniston. Degeneres était assise à la table voisine avec Jay Z et Beyonce, qui avait une nomination pour sa chanson King Lion, “Spirit”.

“Je ne savais pas que c’était une chose BYOB”, a déclaré Witherspoon. «Je viens de remarquer qu’ils buvaient du champagne et que nous n’avions plus d’eau à notre table. J’avais donc soif, tout comme Aniston qui était assis à côté de moi et j’étais comme si Jay Z semblait avoir une bouteille de champagne géante. Alors j’ai dit: “Excusez-moi, Jay Z. Puis-je avoir du champagne?” Et il était comme ouais, tu veux du champagne? J’étais comme oui, je le fais parce qu’il apporte clairement les bonnes choses. »

Jay Z a envoyé Reese Witherspoon et Ellen Degeneres plus après les Globes

Non seulement Jay Z apporte les bonnes choses, mais il les possède. Il devait être content que Witherspoon ait aimé leur champagne Ace of Spades parce qu’il la gardait bien approvisionnée.

“Ensuite, il m’en a envoyé un cas entier”, a déclaré Witherspoon.

De peur que les fans pensent que le cadeau de Witherspoon n’était qu’un cadeau unique, Degeneres a révélé qu’elle avait reçu le même paquet.

“Oui, il m’a également envoyé une valise”, a déclaré Degeneres. “N’agis pas comme si tu étais le spécial. Nous avons tous des cas. Nous avons eu un cas et j’ai découvert que vous en aviez un. »

Beyonce a envoyé des vêtements aux deux aussi

La générosité ne s’est pas terminée avec le champagne. Witherspoon a également partagé les tenues Adidas x IVY PARK que Beyonce lui a envoyées sur les réseaux sociaux. Degeneres a révélé que Beyonce leur avait également envoyé des vêtements, bien qu’ils se soient disputés pour savoir qui les avait reçus en premier.

«Elle m’a envoyé des vêtements et ensuite je me suis dit. “Je pense qu’Ellen pourrait aimer ça”, puis elle vous les a envoyés “, a déclaré Witherspoon. “Je la connais depuis très longtemps. Je me disais: “Vous les gars, vous devez être gentil avec Ellen parce qu’elle est vraiment importante pour notre entreprise. Vous devriez probablement lui envoyer du champagne, car elle a remporté un grand prix aux Golden Globes. “C’était moi tendre la main et m’assurer que vous ne vous sentiez pas exclu.”

À quelle distance se trouvent Beyonce et Reese Witherspoon?

Degeneres pensait que Witherspoon avait pu gonfler sa connexion avec Beyonce.

“Beyonce et moi sommes de bons amis”, a déclaré Witherspoon. «Je veux dire, vraiment, vraiment de très bons amis. En fait, vous pourriez dire meilleurs amis. Certains pourraient dire cela. J’ai juste comme un petit emoji B sur mon téléphone parce que je ne veux pas que les gens sachent. “

L’hôte a poussé Witherspoon à révéler quand elle a parlé pour la dernière fois avec Beyonce. C’était lors d’une soirée aux Oscars, qui aurait eu lieu le 8 février. Cependant, ils restent en contact avec les réseaux sociaux.

“Je ne lui ai pas envoyé de texto, mais nous nous échangeons sur l’Insta parce qu’elle me suit”, a déclaré Witherspoon.