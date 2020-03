Reese Witherspoon ‘submergée’ par le coronavirus et la tornade du Tennessee

2020-03-06 07:30:07

Reese Witherspoon a fondu en larmes cette semaine lorsque son amie lui a demandé si elle se sentait “dépassée”, et la star a expliqué qu’elle se sentait “de cœur” à propos de la récente épidémie de coronavirus, de la tornade du Tennessee et des désaccords politiques américains.

Reese Witherspoon se sent “dépassée” par la récente tornade du Tennessee et l’épidémie de coronavirus.

L’actrice de 43 ans a fondu en larmes cette semaine parce qu’elle se sent “si lourde de cœur” à propos de ce qui se passe dans le monde, comme la catastrophe naturelle qui a ravagé l’État mardi (03.03.20), des personnes meurent de coronavirus , et d’autres discutant de politique avant les élections présidentielles américaines de novembre.

Elle a écrit sur Instagram: “Ce matin, un ami m’a dit:” Je peux voir que vous êtes dépassé. Prenez juste un moment “et j’ai commencé à pleurer. Je me sentais tellement lourd. Il se passe tellement de choses … une tempête dévastatrice dans ma ville natale de #Nashville, des gens souffrant d’une maladie mystérieuse, des gens qui se disputent l’idéologie politique. Donc beaucoup de haine, de tension et de discorde. Honnêtement, cette semaine a été beaucoup. Et ce n’est que mercredi. (sic) ”

La star de “Big Little Lies” a admis que des moments comme ceux-ci lui donnaient envie de “ramper dans un trou”, mais elle a appelé les autres à “prendre soin les uns des autres”.

Elle a ajouté: “Des jours, des semaines, des mois comme ça me donnent envie de ramper dans un trou. Mais mon ami m’a offert un moment. Pour me sentir triste. Je voulais donc vous l’offrir à tous. Un moment ou un jour ou un semaine. Prenez ce dont vous avez besoin. Rappelez-vous que la douleur est inévitable. Mais les amis qui vous tiennent par la main et les enfants qui rient de plaisanteries idiotes et de couchers de soleil qui illuminent le ciel et les biscuits aux pépites de chocolat sont très réels aussi. Nous sommes dans le même bateau. Prenons prendre soin les uns des autres. Et rappelez-vous tous les BONS. (sic) ”

Reese – qui a été élevée à Nashville – a récemment admis qu’elle avait le cœur brisé à propos de la tornade, qui a fait au moins 25 morts et plus de disparus.

Elle a déclaré: “Prier pour tout le monde à Nashville et au Middle Tennessee face aux séquelles de la tornade d’hier soir.

«Je suis juste le cœur brisé et je dis des prières spéciales pour les familles qui ont perdu des êtres chers.

Plus de 3000 personnes sont mortes du coronavirus – qui est connu sous le nom de COVID-19 – depuis le début de l’épidémie en décembre, avec 12 personnes périssant aux États-Unis à cause du virus.

Les symptômes comprennent de la fièvre, de la toux et des difficultés respiratoires.

Mots clés: Reese Witherspoon

Retour au flux

.