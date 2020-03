Regarder un flic ganté presque accidentellement OD après avoir touché une preuve de fentanyl – Police de Bartlesville

C’est le moment effrayant qu’un officier de police a fait une surdose presque accidentelle de fentanyl – juste en le touchant.

L’officier de l’Oklahoma emballait des preuves au département de police de Bartlesville lorsqu’il s’est soudainement effondré.

Une vidéo de surveillance montre le flic – qui portait des gants chirurgicaux à l’époque – en train d’envelopper les substances, soupçonnées d’être liées au fentanyl.

En parlant à quelqu’un hors caméra pendant qu’il travaille, il s’arrête soudainement et s’appuie sur le comptoir, avant de se mettre au sol.

Ses collègues se précipitent à ses côtés et découvrent rapidement ce qui s’est passé, administrant le contre-drogue Narcan, qu’ils avaient heureusement à portée de main – et qui, selon lui, a probablement sauvé sa vie.

“Devenu malade, étourdi et s’est évanoui … Je ne sais pas ce qui se serait passé s’ils n’avaient pas agi aussi rapidement”, a déclaré le sergent Jim Warring à CBS17.

“C’est vraiment une chance que, premièrement, nous ayons eu cela à notre disposition, et deux, que nos officiers aient vraiment hérité de la formation et prêté attention à la formation.”

Sgt. Warring a déclaré que c’était la première fois qu’ils devaient utiliser Narcan seul.

Le policier a été hospitalisé avec un autre policier qui pourrait avoir été exposé à la drogue mortelle; les deux se sont rétablis.

Le fentanyl est un opioïde utilisé comme analgésique et mélangé à d’autres médicaments pour l’anesthésie; il est également utilisé comme drogue récréative, généralement mélangé à de l’héroïne ou de la cocaïne.

Le surdosage est un risque extrêmement élevé, car le médicament est 100 fois plus fort que la morphine et 50 fois plus puissant que l’héroïne; entrer en contact avec la moindre tache peut s’avérer fatal.

“Même si l’officier ne traite pas avec l’individu, toutes les preuves et les choses que nous traitons au quotidien, cela peut aussi vous nuire”, a déclaré le Sgt. Dit la guerre.

