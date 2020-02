Regardez Baboon s’échapper du vétérinaire avec ses «deux femmes» avant une vasectomie

Un babouin en Australie l’a sorti d’un établissement médical avant sa vasectomie et a également éclaté ses deux homologues féminines.

Le ministre de la Santé de la Nouvelle-Galles du Sud, Brad Hazzard, a déclaré Le Sydney Morning Herald que le trio de primates évadés venait d’arriver à l’hôpital Royal Prince Alfred mardi lorsque la serrure de la porte du véhicule a échoué.

“Ils ont manifestement décidé que l’inspection des locaux était un moyen approprié de passer quelques heures à l’hôpital”, a déclaré Hazzard. “La dernière fois, j’ai entendu dire qu’ils avaient jeté un coup d’œil dans l’enceinte et se sont retrouvés dans le parking où ils se comportaient bien mieux que ce que nous attendions des babouins.”

Des vidéos en ligne montrent les trois singes sur le lam, courant aux côtés de voitures garées et évitant les passants humains stupides.

La police de la Nouvelle-Galles du Sud a partagé un avertissement insolent sur Twitter, en publiant: “Ce n’est pas un Mandrill! Plus tôt cet après-midi, une troupe de babouins s’est échappée d’un établissement et faisait des bananes à Camperdown. La police et les gestionnaires de la faune ont maintenant la situation contrôlez-les, alors s’il vous plaît, laissez-les faire leur travail et ne soyez pas tentés de forcer les amis. “

Des membres du zoo de Taronga voisin ont séduit les singes avant de les ramener à l’hôpital.

Hazzard a souligné que les trois animaux n’avaient pas été maltraités et seulement transportés d’une colonie dans un centre de recherche pour améliorer leur qualité de vie.

“Ils ne veulent pas qu’il continue à se reproduire avec la petite troupe dans laquelle il se trouve, donc pour qu’il reste, la décision a été prise qu’il devrait subir une vasectomie”, a déclaré Hazzard, notant: “Les deux femelles étaient là juste pour garder le calme. “

Il a expliqué à The Daily Telegraph que deviendraient les bandits quand la poussière se déposerait.

“Après l’opération, lui et les deux femmes retourneront dans la colonie où il pourra rester éternellement avec eux mais il n’aura plus de bébés”, a révélé Hazzard.

Il a également expliqué au Herald comment l’évasion des primates était une première dans sa carrière.

“Je pensais avoir vu à peu près tout en tant que ministre de la Santé en Nouvelle-Galles du Sud, mais un trio de babouins profitant des terres du prince royal Alfred est vraiment surprenant.”

Découvrez l’hilarité qui s’est ensuivie en ligne ci-dessus alors que Twitter se déchaînait sur le commerce des singes.

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.