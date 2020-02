Regardez Billie Eilish Surprise Superfan

Billie Eilish montre à un fan de l’amour.

Jeudi, dans l’émission de radio britannique Capital Breakfast avec Roman Kemp, la chanteuse de “Bad Guy” a surpris un superfan bien mérité du nom de Marisa, une adolescente aux antécédents émotionnels.

Alors qu’Eilish regardait l’interview depuis une autre pièce, Marisa s’est ouverte à Kemp sur sa vie difficile. La jeune de 16 ans a expliqué comment elle s’occupe à la fois de sa mère, qui souffre de diabète de type 2 et est en fauteuil roulant, et de son frère, qui a de graves troubles d’apprentissage.

“Équilibrer la vie familiale en tant que jeune soignant, la vie scolaire avec les GCSE, la vie sociale avec mes amis qui ne vivent pas la même chose que moi”, a déclaré Marisa. “J’ai de bons amis mais ils ne comprennent pas. Ce ne sont pas de jeunes soignants, donc ils ne sont pas à ma place. Ils ne peuvent pas se lier à moi mais ils seront toujours là pour me soutenir si je suis en panne.” Mais ils ne sauront jamais vraiment ce que c’est que d’être à ma place. “

Kemp a ensuite souligné combien Marisa aime la musique et qu’il y a un artiste dont elle est “une grande fan”.

“Billie Eilish”, a déclaré Marisa. “Elle est vraiment très inspirante. Sa musique est le genre de chose qui chaque fois que vous êtes déprimé et déprimé et que vous avez eu une longue journée, allez dans ma chambre, allongez-vous dans mon lit et faites monter le volume. Je ne ‘ Je m’en fiche si je deviens sourd. “

Eilish continua de regarder Marisa jaillir d’elle. “J’ai vu ses interviews et je sais qu’elle a eu une vie difficile, surtout en gloire”, a déclaré l’adolescente. “Nous sommes des gens très différents et nous avons des vies très différentes mais je peux tellement m’identifier à elle.”

C’est à ce moment qu’Eilish s’est glissée dans le studio, s’est approchée juste derrière Marisa et a appuyé son bras sur le dossier de sa chaise. Marisa n’avait aucune idée qu’Eilish était si proche d’elle et est allée discuter de la signification du chanteur pour elle.

“Chaque fois qu’elle enregistre quelque chose ou sur scène, elle est heureuse et elle sait s’exprimer et apprécier”, a déclaré Marisa.

Kemp a finalement fait savoir à Marisa que sa chanteuse préférée était dans la pièce avec elle. “Savez-vous que Billie Eilish se tient juste derrière vous?” Il a demandé.

Marisa s’est ensuite retournée pour voir Eilish, qui a donné à l’adolescente choquée un gros câlin alors qu’elle fondait en larmes. La gagnante d’un Grammy tenta de calmer Marisa et la combla de compliments.

Kemp a incité Marisa à parler davantage de son histoire. “La vie est difficile”, a déclaré Marissa. “C’est tellement dur et j’ai des moments où je me dis” je ne peux plus faire ça “, mais alors tu n’es pas seul. Tu le ressens encore dans ta tête parce que tout est dans ta tête. La santé mentale est tout , donc vous vous sentez toujours seul, peu importe à quel point vous en parlez. J’ai peut-être l’impression, en ce moment, que je suis seul, mais il y a des centaines d’autres personnes qui se sentent aussi seules en ce moment, donc vous êtes ne pas.”

Quand Kemp lui a demandé s’il y avait quelque chose qu’elle voulait dire à Eilish, Marisa a dit à travers les larmes, “Il y a tellement … Je veux juste dire. Je t’aime.”

“Je t’aime,” répondit Eilish. “Cela a été une interview incroyable.”

Regardez le doux moment par vous-même dans le clip ci-dessus!

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

Hollywood Mini-Me

Backgrid

Charlie Sheen repéré avec des adolescentes au concert de Billie Eilish