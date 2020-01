Regardez chaque bande-annonce du film du Super Bowl et aperçu de la télévision à ce jour

Même si vous ne vous souciez pas du gros gibier super Bowl Dimanche, les avant-premières des films à venir, des séries télévisées et des émissions spéciales suscitent toujours de l’intérêt – et compte tenu du prix que les entreprises paient pour les diffuser, c’est mieux!

Universal Pictures a en fait laissé tomber les premières images de “F9”, le prochain film “Fast & Furious”, mardi – avec une bande-annonce complète lancée vendredi lors d’un concert à Miami avec des performances de Cardi B, Wiz Khalifa, Charlie Puth, Ozuna et Ludacris.

Amazon Prime Video a également partagé sa place complète pour “Hunters”, une nouvelle série avec Al Pacino et Logan Lerman qui sortira le 21 février 2020.

Selon The Hollywood Reporter, il semble que seuls Disney et Universal diffuseront des spots pendant le jeu, tandis que Paramount publiera des teasers pendant l’avant-match. Quant à ce à quoi nous pouvons nous attendre, qui sait – mais Disney a “Mulan”, “Black Widow”, “Onward”, “Soul” et ses prochains spectacles Marvel sur Disney +. Universal pourrait également supprimer des images de “Minions: The Rise of Gru”.

Nous mettrons à jour cet article avec plus de bandes-annonces et d’accroche à mesure qu’ils arrivent. Vous pouvez également consulter notre liste complète de publicités de célébrités du Super Bowl ici!

F9

Chasseurs de vidéos Amazon Prime