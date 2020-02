Regardez Jason Momoa dans le rôle d’Ozzy Osbourne dans une nouvelle vidéo pour Scary Little Green Men

Jason Momoa peut avoir trouvé une autre carrière sur laquelle se replier si toute cette histoire de star de cinéma ne fonctionne pas.

La star “Aquaman” a fait de son mieux Ozzy Osbourne impression pour un clip teaser sorti vendredi qui présente le nouveau single de l’icône de Black Sabbath “Scary Little Green Men”.

Vêtu d’une cape en cuir, de bagues gothiques et arborant une canne noire, Jason a pris le contrôle du microphone dans un couloir faiblement éclairé alors qu’il se synchronise avec les lèvres sur le bop qui frappe.

L’homme de premier plan était dans son élément car il a rendu public son amour du genre de la musique rock, révélant que beaucoup de ses concerts d’acteur sont inspirés par certains des meilleurs groupes de heavy metal.

“Le joli métal d’Aquaman. Je sais que personne ne pense cela, mais le métal d’Aquaman”, a déclaré Jason Marteau en métal en 2018. “J’ai en quelque sorte construit mes personnages à partir de chansons de métal. Conan (The Barbarian) était vraiment un Pantera très lourd, je dirais que Aquaman était probablement principalement construit à partir de Tool et (album de Metallica) ‘Kill’ Em All ‘.’ ‘ Tiques et sangsues, “si je veux être précis. Il y a aussi beaucoup de sabbat là-dedans.”

“Scary Little Green Men” est sorti du douzième album studio d’Ozzy “Ordinary Man”, qui a également été publié vendredi. Sa dernière offre musicale remonte à près de dix ans, quand il a sorti “Scream”.

À la fin du court clip, Jason semblait même qu’il allait prendre une bouchée d’une chauve-souris, un geste qui résume l’héritage d’Ozzy.

Dans l’un des moments les plus tristement célèbres du heavy metal, Ozzy a mordu la tête d’une vraie chauve-souris qui avait peut-être été vivante lors d’une représentation à Des Moines, Iowa, le 20 janvier 1982.

“Immédiatement, cependant, quelque chose ne va pas. Très mal. Pour commencer, ma bouche était immédiatement pleine de ce liquide chaud et gloopy, avec le pire arrière-goût que vous puissiez imaginer”, a écrit Ozzy dans ses mémoires de 2009, “Je suis Ozzy.“” Je pouvais le sentir tacher mes dents et couler sur mon menton. “

Bon appétit, Jason!

