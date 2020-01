Regardez Kandi Burruss mal interpréter la question sur la «nouvelle fille» de son mari

Kandi Burruss semble avoir une audition sélective en ce qui concerne le sujet de son homme et d’une «nouvelle fille».

Lors d’une sortie à New York au début du mois, le “Real Housewives of Atlanta“La star a expliqué comment sa famille s’adaptait avec l’arrivée de son nouveau paquet de joie, Blaze.

“Elle va très bien, elle reste debout toute la nuit comme le font les bébés”, a déclaré la femme de 43 ans, qui a accueilli sa fille avec son mari Todd Tucker via une mère porteuse en novembre.

Mais quand Kandi a été interrogée sur la dynamique changeant dans le ménage car «il y avait des inquiétudes à propos de Todd ayant une autre fille», elle semblait penser que cela faisait référence à Todd sortant avec une autre femme, et non aux discussions que le couple avait eues sur le fait qu’il élevait une deuxième fille. .

Kandi a fait volte-face et les yeux écarquillés, a demandé: “Attendez, répétez cela?!”

Lorsque la question a été répétée, l’entrepreneur en jouets sexuels s’est finalement rendu compte qu’elle avait mal compris la question. “Oh, un autre bébé! J’étais comme ‘Attends!'” Alors qu’elle joignait les mains et laissait échapper un rire chaleureux.

En plus de Blaze, Kandi et Todd partagent le fils de quatre ans, Ace. La fille de Kandi, Riley, 17 ans, est issue d’un précédent mariage. Todd a également une fille, Kaela, 23 ans, issue d’une ancienne relation.

Kandi a expliqué où les deux membres les plus âgés de la couvée ont atterri récemment, en disant: “Kayla vit à New York en ce moment, Riley sera à New York, je suppose que c’est le moment de l’automne. Elle est entrée à NYU, alors elle va être ici.”

Et cela devrait représenter toutes les femmes dont Kandi veut ou doit entendre parler dans la vie de Todd pour l’instant.

Regardez Kandi presque le perdre dans la vidéo hilarante ci-dessus.

