Regardez Kelly Clarkson et Annie Murphy de Schitt’s Creek interpréter ‘A Little Bit Alexis’

“Vroom vroom chiennes!” “Schitt’s Creek” étoile Annie Murphy a donné aux fans ce qu’ils attendaient: une performance live de la chanson de son personnage “A Little Bit Alexis”.

Pour rendre le moment encore plus spécial, Murphy a fait équipe avec Kelly Clarkson tout en apparaissant sur son émission mercredi. Et les deux ont créé un remix épique du bop, que les fans savent être la “chanson titre” de la “série de réalité limitée” du même nom.

Alors que Murphy recréait parfaitement la scène de l’épisode 8 de la saison 5, Clarkson a lancé de nouvelles paroles, qui parlaient de son amour pour son État d’origine du Texas.

Après que Murphy ait chanté le premier couplet, Clarkson a sauté sur les mots: “Je suis un Bronco classique. Je suis à l’heure du Texas. Je suis tout un tas ivre quand je bois du bon vin. J’ai eu environ 20 emplois et je parle beaucoup. Je suis très marié. Mon homme est tellement sexy. “

Lorsque les dames sont arrivées au refrain, Murphy a chanté les paroles, “A Little Bit Alexis”, et Clarkson a ensuite ajouté: “Et beaucoup de Texas!”

Alors que Murphy et Clarkson l’ont absolument écrasé, la meilleure partie de l’ensemble du clip a dû être la réaction des autres invités de Clarkson, “1917” stars George MacKay et Dean-Charles Chapman, qui ont applaudi, souri et sifflé avec enthousiasme tout au long de leur performance. Nous ne savons pas si les garçons sont des fans de “Schitt’s Creek”, mais ils ont certainement bien joué leur rôle.

La vidéo a même attiré l’attention de la star et co-créatrice de “Schitt’s Creek”, Dan Levy, qui tweeté, “Je ne … je ne sais pas comment traiter ça. Je … ne peux pas arrêter de crier?”

