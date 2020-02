Regardez Kendall Jenner révéler pourquoi elle doit être l’assistante personnelle de Beyonce

Kendall Jenner peut compter mannequin, actrice et porte-parole sur son CV, mais il y a un concert qu’elle aimerait y ajouter.

Lors d’une interview en coulisses avec Elle pour sa nouvelle campagne Calvin Klein au printemps 2020, la très célèbre star de télé-réalité a révélé la seule célébrité qu’elle aimerait garder sa vie quotidienne sur la bonne voie.

“Si je devais être un assistant personnel pendant un an, je choisirais Beyonce”, a déclaré le joueur de 24 ans. “Juste parce que je veux savoir ce qu’elle mange le matin. Je veux juste savoir ce qu’elle a pour le petit déjeuner.”

L’opportunité d’emploi permettrait à la star de “Keeping Up with the Kardashians” de connaître les préférences de l’icône internationale.

“Comme les émissions de télévision qu’elle regarde”, a poursuivi Kendall. “J’ai juste vraiment besoin de savoir quelles émissions de télévision elle regarde. Comme – regardez-vous

«Baccalauréat au paradis? Parce que si c’est le cas, nous devrions être les meilleurs amis “, a-t-elle ajouté en riant.

En parlant d’émissions de télévision, Kendall a déclaré que le seul programme scénarisé dont elle avait vu chaque épisode était “Desperate Housewives”.

Elle a également révélé que le dernier livre qu’elle avait lu était “Les quatre accords: un guide pratique de la liberté personnelle” et que son film préféré des années 1980 était “Dirty Dancing”.

“J’aime juste une bonne histoire d’amour. La danse est évidemment très amusante. Et juste le tout. J’adore la vie du petit lac américain – la vie de camp – rencontrer quelqu’un de nouveau.”

Plus tôt dans l’interview, la cover girl a révélé quel autre porte-parole de Calvin Klein lui faisait ressentir une sorte de chemin. Ses choix incluaient Justin Bieber, Lil Nas X, Maluma, SZA, Lay Zhang et la star de l’évasion “Euphoria” Hunter Schafer.

“Sur qui ai-je le plus de béguin pour cette campagne? Probablement comme SZA et Hunter et – tout le monde.”

Kendall met tout cela sur la table maintenant.

Regardez-la renverser le thé dans la vidéo ci-dessus!

