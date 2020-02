Regardez Khloe Kardashian Learn Kim a invité Tristan Thompson à dîner

On dirait Kim Kardashian c’est le pardon.

Dans un aperçu de la prochaine saison de “L’incroyable famille Kardashian,” le fondateur de KKW révèle à Khloe kardashian qu’elle a étendu une branche d’olivier à l’ex de sa sœur, Tristan Thompson, et l’avait invité à dîner.

“Je quittais l’hôtel Mercer, puis je reçois un appel de Tristan sur mon téléphone portable. Et il m’a dit:” Oh mon dieu! Je suis juste à côté “, a expliqué Kim à Khloe sur Facetime. “Et il dit:” Qu’est-ce que tu fais? ” Et je me disais: “Je vais aller dîner avec mes amis.” Alors, je me disais: ‘Tu veux venir?’ “

“Tu l’as invité à dîner?!” un Khloe choqué répond avec un rire.

“Mais j’étais comme, qu’est-ce que j’ai fait?” Ajoute Kim. “Je ne sais pas! Ne devrais-je pas l’inviter à dîner?”

Malgré le passé de Khloe et Tristan, Khloe ne semble pas du tout contrariée par sa sœur. “Je pense que tu dois faire ce qui est le mieux pour toi”, relaie-t-elle à Kim. “Si vous voulez qu’il prenne un verre à la fin, il n’y a rien de mal à cela. C’est plus que généreux de votre part.”

Cependant, Kim dit à Khloe que même si elle ne pensait pas que Tristan tromper Khloe était “juste”, elle essaie de faire un effort pour sa nièce, True Thompson, dont Khloe et Tristan sont co-parents.

“Je ne pense pas que ce que Tristan a fait était, évidemment, juste. Comme, ce n’est pas mon truc et je l’ai brutalisé”, dit Kim à Khloe, qui réagit avec un rire nerveux. “Mais, je sais aussi que c’est le père de True”, a-t-elle dit avant de passer à son propre parent Kris Jenner, ajoutant “et que maman a trompé papa, tu vois ce que je veux dire? Et tous leurs amis ont pardonné à maman.”

Khloe devient alors sérieuse. “Non, je pense que ce que vous faites est une bonne chose”, dit-elle, puis réitère son commentaire précédent. “Je pense que c’est au-delà de votre générosité que vous l’avez invité.”

“Je pense que le pardon est le meilleur moyen”, conclut Kim, et Khloe ajoute: “C’était comme une séance de commérages en voiture. Oh mon dieu.”

La saison 18 de “Keeping Up with the Kardashians” sera présentée ce printemps sur E!

