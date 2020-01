Regardez la fille de Kylie Jenner Stormi faire ses débuts avec Kylie Cosmetics

Stormi Webster a fait ses débuts avec Kylie Cosmetics!

Le vendredi, Kylie Jenner a partagé une adorable promo pour une nouvelle collection de maquillage mettant en vedette sa fille, Stormi, qu’elle partage avec son ex-petit ami Travis Scott. La collection Stormi, qui, selon Kylie, est “dédiée” à sa “belle” fille, sera lancée le deuxième anniversaire de Stormi, le 1er février.

“Je pense que j’attends ce moment depuis le jour où j’ai appris que j’étais enceinte”, a expliqué Kylie en légende de la vidéo. “Une collection entière par @kyliecosmetics dédiée à ma belle fille.”

“Je ne peux pas attendre la révélation !!!! elle a ajouté.” Vous allez tomber amoureux. La collection Stormi lance 2.1.20 ⚡️ “

Dans le clip promo doux, ci-dessous, Kylie et Stormi peuvent être vus câlins dans des robes blanches assorties tout en étant entourés de roses roses et blanches. Alors qu’une douce musique se fait entendre en arrière-plan, des confettis roses tombent sur la paire et Stormi est vu jouer avec les pièces.

“C’est tout 💕💕💕💕 mon cœur est plein”, Momager Kris Jenner a commenté le message doux. Le compte Instagram de Kylie Skin, Travis Scott et la sœur de Kylie, Khloe kardashian, a commenté avec des emojis cardiaques.

Le meilleur ami de Khloe, Khadijah Haqq, a également partagé son enthousiasme pour la collection et a plaisanté en plaisantant que même sa fille de quatre ans, Céline, l’attend avec impatience. “Ce bébé a une COLLECTION !!!” Haqq a écrit. “Céline et moi serons au premier plan”

Plus tôt ce mois-ci, Kylie a publié une photo de Stormi regardant des échantillons de couleurs et des maquettes d’une nouvelle collection Kylie Cosmetics. L’un des articles indiquait “Collection Kylie Cosmetics Valentine’s Day 2020”, tandis qu’un autre montrait un croquis d’un nouveau produit possible. L’emballage de l’article, qui ressemblait à l’un des célèbres kits de lèvres de Kylie, comprenait également le nom de Stormi entouré de papillons aux couleurs vives.

“à venir .. ☺️💜🦋” Kylie a légendé Instagram.

“The Stormi Collection” lance le 1er février

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

La publication Instagram incontournable de la semaine

Instagram

Kylie Jenner partage enfin une photo de grossesse éclatante … Deux ans plus tard!