Regardez la performance de l’hymne national de Demi Lovato au Super Bowl

Après un puissant retour sur scène aux Grammy Awards 2020 une semaine auparavant, Demi Lovato gardé son ascension avec une performance de l’hymne national au super Bowl dimanche à Miami.

Pour faire court, elle l’a écrasé:

. @ ddlovato chante l’hymne national avant #SBLIV! 🇺🇸 pic.twitter.com/MJL2vkiTnw

– NFL (@NFL) 2 février 2020

C’était un rêve devenu réalité pour Lovato, qui a tweeté en 2010: “Un jour, je vais chanter l’hymne national dans un super bowl. Onnnee dayyy….” C’était ce jour-là.

Voici ce que les célébrités disent de la performance sur les réseaux sociaux:

Ok Demi !!!!!!! Tu ferais mieux de saaaannngggg #SuperBowl ils étaient beaux

– Khloé (@khloekardashian) 2 février 2020

Je ne sais pas comment ça sonnait à la télévision, mais ici, dans le stade, Demi Lovato vient de faire tomber la maison avec l’hymne national. #SuperBowl #chills

– andy lassner (@andylassner) 2 février 2020

Yessssss Demi !!! J’y suis arrivé. Félicitations .. #SuperBowl

– Niall Horan (@NiallOfficial) 2 février 2020

Demi !!!! Wooooow !!!

– MTV NEWS (@MTVNEWS) 2 février 2020

Wow Demi Lovato vient de le tuer avec l’hymne national. Frissons!! Brava !! https://t.co/lw4yh1AMcy

– Mira Sorvino (@MiraSorvino) 2 février 2020

Je viens de gagner de l’argent parce que @Demi a chanté l’hymne national en moins de 2 minutes. Je peux donc rentrer à la maison maintenant, ensuite lancer des pièces! Pour 400 #SuperBowl

– Jax (@mrjaxtaylor) 2 février 2020

Très bien Demi!

– roxane gay (@rgay) 2 février 2020

Yolanda Adams et Demi Lovato ont rendu notre nation fière lors de l’ouverture du Super Bowl avec America the Beautiful et The National Anthem aujourd’hui et les militaires ont été honorés

On se sent à nouveau comme l’Amérique au match de football.

– Charlie Daniels (@CharlieDaniels) 2 février 2020

Oui #demilovato. C’était parfait … comme vous ❤️

– Hoda Kotb (@hodakotb) 2 février 2020

2020 a été une grande année pour la pop star de 27 ans, qui a failli perdre la vie il y a deux étés suite à une overdose en 2018. Sa performance aux Grammy Awards était une chanson intitulée “Anyone” et a été enregistrée quelques jours avant son OD.

“Comment personne n’a-t-il écouté cette chanson et pensé:” Permet d’aider cette fille? “”, A-t-elle déclaré dans une récente interview avec New Music Daily sur “Beats 1” d’Apple Music, ajoutant qu’elle était “dans un état d’esprit où je me sentais comme si j’allais bien, mais clairement je ne l’étais pas. ” Elle a dit qu’elle souhaitait pouvoir “remonter le temps et aider cette version de moi-même”.

“J’ai l’impression d’être dans le déni, mais alors une partie de moi savait définitivement pour quoi je chantais”, a-t-elle expliqué. “Je chantais cette chanson, et je n’ai même pas réalisé que les paroles étaient si lourdes et émotionnelles qu’après coup. Et c’est ce qui nous amène à ce moment.”

“Je me souviens avoir été à l’hôpital et avoir écouté cette chanson”, a-t-elle poursuivi. “C’était environ une semaine après mon hospitalisation, et j’étais enfin réveillé, et je me souviens juste d’avoir entendu les chansons que je venais d’enregistrer et de me dire:” S’il y a un moment où je reviens de là, Je veux chanter cette chanson. “”

La performance a également été acclamée, de nombreuses stars ont fait l’éloge de Demi sur les réseaux sociaux.

Découvrez quelques-unes des réactions à celle-ci ci-dessous: