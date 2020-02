Regardez la star de TikTok se rapprocher de la mort piégée sous la glace lors d’une cascade

Les cascades à haut risque effectuées sur TikTok se révèlent nombreuses et presque fatales – le tout au nom de l’influence des médias sociaux.

Le dernier exemple fou a été apporté par Jason Clark, qui est allé sur Instagram cette semaine pour nous régaler avec son histoire d’une expérience de mort imminente lorsqu’il a tenté de nager sous une glace sur un lac gelé, alors qu’un ami l’a filmé .

“Je n’ai jamais été aussi près de mourir. Je ne pensais pas que mes globes oculaires gèleraient si vite”, a expliqué Clark, qui a recueilli plus de 400 000 abonnés en tant que @jasontodolist sur la plateforme Uber populaire.

Le clip montre Clark – vêtu de la météo appropriée en rien mais en short – debout dans un trou dans la glace avant de prendre une grande respiration et de plonger dans le lac, où il nage sur environ 30 pieds avant de sembler perdre son sens de l’orientation .

“La surface de l’eau où se trouvait le trou n’était pas différente de celle du fond de la glace. Quand je me suis retourné et j’ai senti de la glace solide, je pensais que j’étais au trou. Quand je ne l’étais pas, j’ai décidé de me diriger en arrière et suivez la poussière que j’ai soulevée “, a-t-il expliqué.

La poussière, cependant, avait dérivé et lui avait causé plus de confusion, a-t-il dit, le faisant nager plus loin du trou, quand il a finalement essayé de briser la glace avec le dos, en vain.

“J’étais tellement essoufflé que je ne pouvais plus vraiment voir”, a-t-il ajouté, tout en admettant qu’il pensait que c’était la fin de la ligne pour lui.

“J’avais accepté que c’était ça et je n’allais pas y arriver. J’ai balancé ma main à ce que je pensais juste être une tache de glace plus légère et ma main a traversé. J’ai ensuite obtenu une tonne d’énergie pour me lever. a pris 2-3 respirations pour retrouver ma vision après avoir refait surface. “

Si le coup avait continué plus longtemps, il a dit qu’il ne pouvait pas compter sur son caméraman pour l’aider, car “elle pensait vraiment que c’était une autre de mes blagues et n’a pas reconnu la gravité de la situation”.

La rencontre rapprochée avec l’autre côté, cependant, n’a pas découragé le casse-cou, alors qu’il tentait une fois de plus le coup avec succès.

“Vous devez l’essayer deux fois! Ajout d’un peu plus de sécurité. Le trou de sortie est presque comiquement grand”, a-t-il partagé sur Instagram.

Les abonnés ont rapidement commenté la publication, un utilisateur disant: “Je vous ai nominé pour un prix Darwin”, comme un autre a partagé, “Peut-être la chose la plus stupide que j’ai vue de toute ma vie. Ffs, vous n’êtes pas un adolescent. Rassemblez-vous. “

Même les célébrités sont intervenues, alors que Will Smith a simplement sous-titré le clip, “#AwwHellNaw”, et Jennifer Garner a répondu: “Je n’aime pas ça. 🙈🙈🙈”

Les éclaboussures de médias sociaux de Clark ne sont que les dernières cascades de TikTok qui se sont révélées dangereuses.

Le “Défi Briseur de crâne“a des enfants qui ne le savent pas, qui sont blagués au point de subir un traumatisme crânien. Le” Penny Challenge “consiste à glisser une pièce de monnaie derrière un chargeur de téléphone partiellement branché pour regarder les étincelles voler, ce qui est considéré comme un risque d’incendie. et des céréales dans la bouche d’un participant disposé allongé sur le dos, qui essaie ensuite de manger le petit déjeuner. Le “Cereal Challenge” peut provoquer de graves étouffements.

TikTok a publié une déclaration condamnant ces actes.

“La sécurité et le bien-être de nos utilisateurs sont une priorité absolue chez TikTok. Comme nous le disons clairement dans nos directives communautaires, nous n’autorisons pas le contenu qui encourage, promeut ou glorifie les défis dangereux qui pourraient entraîner des blessures, et nous supprimons les informations signalées. comportement ou activité contraire à nos consignes. “

