Regardez la vidéo de retour des poupées Pussycat pour React

Plus de deux mois après leur grande performance de retrouvailles sur “The X Factor U.K.”, Les poupées Pussycat a finalement officiellement abandonné son single de retour, “React”, et son clip vidéo vendredi matin.

Tout est PCD classique, avec chanteur (et co-auteur de chansons) Nicole Scherzinger une fois de plus à l’avant-garde alors que Jessica Sutta, Kimberly Wyatt, Ashley Roberts et Carmit Bachar montrent leurs mouvements et fournissent des voix supplémentaires.

La chanson consiste à essayer de tirer un peu plus le feu d’une relation, alors que Nicole chante: “Peut-être que je devrais compter mes bénédictions / Que tu es juste ce type / Alors appelle-moi masochiste / Mais parfois, je veux me battre.”

La vidéo est remplie d’ensembles de cuir sexy coordonnés, de feu et d’eau, le tout à un crochet accrocheur – que voulez-vous d’autre d’eux?

“Nous avons travaillé si dur sur la vidéo en fait, j’ai jeté mon dos, j’ai jeté quelques côtes mais c’est pour l’amour”, a révélé Scherzinger sur Instagram Stories du groupe jeudi. “Nous l’avons fait parce que nous ne voulions pas décevoir!”

“React” est la première chanson que les Dolls ont lâchée depuis la sortie de “Doll Domination 2.0” en 2009. En plus de la nouvelle musique, le groupe prendra la route pour une tournée au Royaume-Uni, en Australie et en Nouvelle-Zélande qui débutera dans Avril.

“J’espère que c’est différent parce que NOUS sommes différents”, a déclaré Nicole au Sun quand ils ont annoncé leur réunion. “Cela fait dix ans maintenant. Nous apportons tous nos propres cadeaux uniques au groupe. Je suis tellement excité et nous avons tellement grandi.”

“Nous sommes ici pour nous voir briller”, a poursuivi le juge “Masked Singer”. “Je pense que nous allons nous pousser les uns les autres.” Et c’est très différent de la façon dont les choses étaient, quand Nicole ne se sentait même pas à l’aise de partager l’une de ses luttes les plus profondes.

La chanteuse a avoué qu’elle souffrait de boulimie et ne se sentait pas capable de s’ouvrir à ses camarades de groupe à ce sujet, blâmant cette déconnexion sur une grande partie de la tension qui finirait par déchirer le groupe amèrement et les laisserait ne pas se parler pendant des années .

“Je l’ai caché au monde; j’avais extrêmement honte”, a-t-elle déclaré. “Lorsque vous combattez vos propres démons et insécurités, ce n’est pas quelque chose que vous voulez partager avec d’autres personnes.”