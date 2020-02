Regardez l’émission de mi-temps du Super Bowl de Jennifer Lopez et Shakira et ce que Twitter en dit

Alors que des millions de téléspectateurs ont super Bowl pour regarder les 49ers de San Francisco s’affronter contre les Chiefs de Kansas City, une chose qui est sûre d’avoir des gens qui parlent toute la semaine est Jennifer Lopez et Shakira’s performances à la mi-temps.

La paire a frappé la scène dimanche au Hard Rock Stadium à Miami Gardens, en Floride, avec une double performance célébrant les femmes et la communauté latino-américaine, car c’est la première fois que deux femmes latines – J.Lo est portoricaine, Shakira est colombienne – ont titré l’émission de 12 minutes. C’était aussi le premier spectacle à la mi-temps produit par Jay-Z et Roc Nation.

En balançant un mini mini rouge brillant de Dundas, Shakira a lancé la performance avec “She Wolf”, flanqué d’une armée de danseurs, avant de prendre une guitare et de se diriger vers “Empire”. La chanteuse s’est ensuite attachée avec une corde géante avant de se lancer dans “Whenever, Wherever”, avant que Bad Bunny la rejoigne sur scène pour faire un petit “I Like It”.

Il était alors temps pour elle de vraiment secouer son corps à «Hips Don’t Lie», alors que les feux d’artifice partaient au rythme.

J.Lo – basculant Versace – est ensuite entrée sur un poteau, a arraché sa robe et a rugi dans “Jenny from the Block”, avant d’être entourée de danseurs de sauvegarde masculins avec des cannes et des jupes en cuir qui l’ont rejoint pour “Get Right”. ” Elle est ensuite remontée sur le poteau et a réalisé des mouvements très impressionnants de “Hustlers” alors que les lasers verts s’allumaient pour la lancer dans “Waiting for Tonight”.

Cela a été suivi de pauses dansantes pour “Booty” et “Love Don’t Cost a Thing”, avant qu’elle ne remette le micro pour “On the floor”. Sa fille Emme a alors commencé à chanter “Let’s Get Loud” alors qu’une troupe de jeunes danseuses les rejoignait sur scène, avec Shakira à la batterie. Les deux femmes ont ensuite dansé ensemble, ont fait des pauses de danse séparées avec leurs danseurs et se sont jointes pour ramener le tout à la maison.

Voici ce que Hollywood dit d’autre sur les performances en général (nous mettrons à jour au fur et à mesure):

INCROYABLE!! Elle l’a ABSOLUMENT ÉCRASÉ! Wow, c’était tellement amusant!

Je suis tellement fier de toi, Jen! ❤️ @JLo pic.twitter.com/bD07MLcKYx

– Alex Rodriguez (@AROD) 3 février 2020

. @JLo et @shakira et tous les invités spéciaux étaient tellement incroyables !!! Quel spectacle amusant à la mi-temps j’ai dansé et souri tout le temps. Ces femmes sexy puissantes !!!! Sur caméra et éteint !!!!! Je t’aime belles femmes talentueuses sexy 💕💋 #SuperBowlHalftimeShow #SuperBowl

– Lady Gaga (@ladygaga) 3 février 2020

Ma soeur @JLo KILLING HALFTIME !!! Dope…

– Ja Rule (@jarule) 3 février 2020

pic.twitter.com/mBKHuGEUHc

– J O E J O N A S (@joejonas) 3 février 2020

Oui! La mi-temps était JOIE !!!!!!!!! Oui!!!!! @shakira @JLo tout ce qui est oui ❤️😍❤️

– P! Nk (@Pink) 3 février 2020

BIEN!!!!!! C’EST MAINTENANT une performance de mi-temps du Super Bowl GLOBAL !!!!!! SUPERBE – NOUS L’AIMONS LOOOOOOOOV! FÉLICITATIONS @JLo, @shakira et tout l’ensemble AND CREW !!!!!! -KU #SuperBowlLIV

– Keith Urban (@KeithUrban) 3 février 2020

Je suis officiellement décédé. @JLo est la femme la plus chaude du monde. Mort. Mort. Mort. #Super Bowl

– Carly Pearce (@carlypearce) 3 février 2020

Ils s’amusent!!!! Yesssssss !!! C’était un spectacle à la mi-temps !!!!!! Hou la la! Hou la la! Sensationnel!!!! Leur énergie m’a donné de l’énergie !!! Fan girling à coup sûr !!! #Super Bowl

– Khloé (@khloekardashian) 3 février 2020

Comment spécial d’avoir ce moment avec votre fille? #Super Bowl

– Khloé (@khloekardashian) 3 février 2020

Shakira et J Lo ont tous deux fait des performances incroyables à mon avis! Mais pouvons-nous parler de la façon dont ces deux femmes ne vieillissent pas du tout! Je suis captivé par la danse et leurs performances sur scène. Sensationnel!! Félicitations #SuperBowl

– Khloé (@khloekardashian) 3 février 2020

OMGGGGGG @JLo est tellement beau au-delà de la beauté! 🔥

– Kim Kardashian West (@KimKardashian) 3 février 2020

OMG @shakira !!!!! elle a l’air si belle!

– Kim Kardashian West (@KimKardashian) 3 février 2020

Cette femme de mauvais cul le tient pour nous tous mesdames !!! @JLo est Killin it! # SuperBowl2020

– Katie Cassidy (@MzKatieCassidy) 3 février 2020

YAASS @JLo ARRÊTEZ-LE! #SHESBAD # SuperBowl2020 🥰🙆🏾‍♀️💖

– Vivica A. Fox (@MsVivicaFox) 3 février 2020

C’était incroyable !!!

– Justin Tranter (@justtranter) 3 février 2020

Omg j’ai dansé avec eux tout au long. Omg baise yaaaaaaa

– Kendra Wilkinson (@KendraWilkinson) 3 février 2020

Putain de spectacle incroyable à la mi-temps #SuperBowlLIV

– Kendra Wilkinson (@KendraWilkinson) 3 février 2020

Amen pic.twitter.com/EESjgRUW99

– Lorene Scafaria (@LoreneScafaria) 3 février 2020

Quoi de plus américain que de voir la culture immigrée de ce pays sur la scène de la mi-temps du Super Bowl?

– Dan Rather (@DanRather) 3 février 2020

Si après avoir regardé cette émission à mi-temps, vous êtes contre l’immigration et pensez que les Latinos sont des envahisseurs … allez dans un enfer ennuyeux et sans rythme. Vraiment.

Les Hispaniques sont des Américains et rendent l’Amérique grande.

Faites avec! 🔥 🇺🇸

– Ana Navarro-Cárdenas (@ananavarro) 3 février 2020

JLO chantant sur scène avec sa fille m’a fait pleurer? MOMENTS ET SOUVENIRS SPÉCIAUX DES MAMANS ET DES FILLES ❤️❤️❤️

– Leslie Grossman (@MissLeslieG) 3 février 2020

Omg comme si @JLo ne suffisait pas, sa petite fille chante 😍😍😍

– Kim ZolciakBiermann (@Kimzolciak) 3 février 2020

Tout le monde dit “merci Shakira, merci Jlo”

– Chantel Jeffries (@ChantelJeffries) 3 février 2020