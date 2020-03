Regardez l’EP d’Ellen Andy Lassner Workout avec Mark Wahlberg et Mario Lopez

Ellen Degeneres a encore poussé son EP Andy Lassner hors de sa zone de confort.

Dans un clip hilarant de l’épisode de mercredi de “The Ellen DeGeneres Show,” Lassner, alias “Average Andy” a fait une pause dans son entraînement “Slow Walking with Andy” pour aller au gym avec Mark Wahlberg et Mario Lopez.

“Récemment, mon producteur Andy a invité Hunky Mark Wahlberg dans son programme de marche lente qui balaie la nation”, a plaisanté Ellen avant de présenter la vidéo. “Parce qu’il est poli et costaud, Mark a invité Andy à sa salle de sport personnalisée F45 – depuis qu’Andy marche de façon amusante.”

Au gymnase, Andy a d’abord partagé ses préoccupations au sujet de l’entraînement extrême, tandis que Wahlberg a tenté d’encourager son copain.

“Quand j’ai dit à ma femme que je faisais ça, c’était honnêtement sa réaction”, a déclaré Andy. “‘A: ne meurs pas. B: Si cet entraînement te fait ressembler à Mark Wahlberg, j’y suis.'”

“[Ellen] vous a jeté dans les profondeurs par vous-même, bébé, “plaisanta Wahlberg.” Maintenant, c’est juste moi et toi, bébé. “

Alors qu’Andy, Wahlberg et Lopez commençaient leur échauffement, Andy semblait déjà en avoir fini. “Je veux dire honnêtement”, at-il dit. “Y a-t-il quelque chose de plus cruel que de me mettre entre Mark Wahlberg et Mario Lopez?”

Avec l’aide de ses camarades, Andy a tenté de passer à travers l’entraînement et a couru de station en station, faisant les exercices selon les instructions.

À un moment donné, tout en soulevant des poids, Wahlberg a tapé sur le derrière d’Andy pour lui rappeler de “sortir les fessiers”. L’acteur a ensuite plaisanté: “Oh wow, regardez le tuchus. Très ferme.”

“Wahlberg ne peut pas arrêter de me gifler”, a déclaré Andy à la caméra. “Veuillez en prendre note.”

Malgré avoir essayé d’arrêter plusieurs fois, il a finalement triomphé à la fin, mais il ne se sentait pas trop chaud.

“Que diriez-vous de cela pour une certaine beauté et une bonne forme?” Andy a plaisanté, tout en mettant ses bras autour de Wahlberg et Lopez.

“Je suis tellement étourdi en ce moment”, a-t-il ajouté plus tard. “Je vais vomir puis je vais m’évanouir. Merci Ellen.”

Regardez tout cela descendre dans le clip ci-dessus.

