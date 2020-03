Regardez les enfants de Jimmy Kimmel se joindre à lui pour son minilogue de quarantaine «Vendredi formel»

Jimmy Kimmel quelques adorables invités ont fait une apparition spéciale lors de son “Minilogue de quarantaine” vendredi soir.

Comme autre tard dans la nuit spectacles, “Jimmy Kimmel Live!” a fait preuve de créativité en filmant une version modifiée de l’émission au domicile de l’hôte. Dans le cas de Kimmel, il a fait des courts monologues ou des “miniologues” à la maison et a discuté avec des invités tout en s’isolant à la maison au milieu de la croissance pandémie de coronavirus.

Et dans le dernier épisode, les jeunes enfants de Kimmel – Jane, 4 ans, et Billy, 2 ans – et sa femme, Molly McNearney, se sont joints au plaisir en s’habillant pour le “Vendredi formel”.

“Hé, c’est Jimmy. Nous avons traversé un autre”, a commencé Kimmel via une webcam dans sa maison. “Joyeux Noël. Je pense que je ne sais pas que j’ai perdu la notion du temps. Je sais que c’est vendredi et non seulement vendredi, ma femme l’a déclaré” Vendredi formel “. L’idée est de s’habiller comme si vous alliez quelque part même si vous n’alliez nulle part. “

“C’est le genre de chose qu’ils font en prison pour empêcher les détenus de poignarder les gardes”, a-t-il ajouté.

L’animateur de fin de soirée a encouragé les autres à se joindre au “Vendredi formel” et leur a dit de partager des photos et des vidéos s’ils décidaient de participer.

Après avoir discuté Le président Donald Trump comportement “testy” lors du point de presse de vendredi sur le coronavirus à la Maison Blanche et partage une performance virtuelle surprise de “Les tueurs,” Kimmel a présenté quelques invités surprise qui l’ont rejoint à l’écran: sa femme et ses enfants, tous dans leur meilleur “Vendredi formel”.

Alors que Kimmel et sa femme portaient des vêtements chics, Jane et Billy s’habillaient avec d’adorables costumes. Jane portait un costume Anna de “Frozen” et Billy était habillé en Spider-Man.

“C’est le vendredi formel dans notre maison”, a déclaré Kimmel.

Après que les enfants ont montré leurs crises formelles et que Kimmel a offert ses dernières pensées, la femme de Kimmel lui a présenté un corsage qu’elle a fabriqué à partir de papier toilette.

“N’est-ce pas agréable?” il a dit, en plaisantant, “Et je vais toujours l’utiliser.”

Découvrez les costumes de Jane et Billy, dans le “minilogue” complet ci-dessus.

