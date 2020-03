Regardez les violonistes jouer l’hymne du Titanic dans une allée de papier toilette vide

Deux violonistes se sont moqués de l’achat de panique apocalyptique qui a émergé à la suite de la coronavirus, permettant un moment de légèreté bien nécessaire.

Bonnie von Duyke et Emer Kinsella ont installé leur scène dans une allée de papier hygiénique vide à Los Angeles et ont commencé à faire la sérénade des acheteurs sur le thème “Nearer, my God, To Thee”, la composition choisie par le chef d’orchestre à la fin du film “Titanic . “

Portant des costumes noirs et des gilets de sauvetage orange vif, le couple a recréé la scène emblématique du film de 1996 lorsque les membres du groupe s’engagent à continuer de jouer de leurs instruments, alors que le navire coule rapidement.

Von Duyke va même plus loin et répète une célèbre ligne de dialogue du film de James Cameron en se tournant vers Kinsella et en disant: “Gentleman, ce fut un privilège de jouer avec vous ce soir.”

La pointe du chapeau à “Titanic” résume l’état actuel des choses, comme un public effrayant stocke des articles essentiels tels que du papier toilette en réponse à l’épidémie de coronavirus.

Selon de récents rapports des médias, le nombre de cas dans le monde a atteint plus de 200 000, avec un bilan de 8 000 morts. Aux États-Unis, 110 décès ont été attribués à COVID-19.

Von Duyke a posté la vidéo sur sa chaîne YouTube avec le titre “Ode to RMS Toilet Paper” – “Je ne lâcherai jamais.” “

“De nombreux musiciens et pigistes perdent du travail en ce moment”, écrit-elle. “Les concerts et les événements sont annulés à droite et à gauche. Étant moi-même un artiste indépendant, je n’abandonne pas et je veux que les téléspectateurs connaissent mes services pendant cette période de distanciation sociale.”

Elle a terminé le message avec un cri spécial à toutes les personnes impliquées dans le projet hilarant.

“Merci Emer Kinsella d’avoir pris du temps pour jouer dans une île vide (sic), d’avoir accepté d’être enfilé dans un gilet de sauvetage. Merci Kristen Brancaccio pour l’incroyable photographie. Merci à vous deux d’avoir mis votre vie en danger pour l’art. “

Regardez la vidéo complète ci-dessus!

