Regardez Pussycat Dolls Embarrassing Flub lors d’un spectacle en direct au Royaume-Uni

Les poupées Pussycat a chanté leur nouveau single “React” mercredi soir … finalement.

Les cinq étaient censés chanter le morceau en direct sur le One Show du Royaume-Uni, mais les choses ne se sont pas passées comme prévu.

Devant et centre Nicole Scherzinger, flanquée de chaque côté par Ashley Roberts, Kimberly Wyatt, Jessica Sutta et Carmit Bachar, se tenaient sur la scène jambes écartées et dos au public, prêts à se lancer dans l’une de leurs routines chorégraphiées de manière provocante.

“Maintenant, ils jouent leur nouveau single ‘React’ – ce sont les Pussycat Dolls!” a annoncé l’hôte Matt Baker, aux hurlements d’approbation de la foule.

Les barres d’ouverture vont et viennent, mais aucune fille ne bouge un muscle.

Ensuite, la voix faible de Nicole a pu être entendue chanter les premières lignes … mais le chanteur principal n’avait toujours pas bronché.

Alors que la musique continuait à jouer, on pouvait voir le groupe se jeter des regards latéraux confus, alors qu’ils se tenaient dans un silence gêné pendant que la chanson continuait sans eux.

Après 27 secondes douloureuses d’absolument rien, Baker a sauvé la situation en ré-annonçant – avec un léger rire détecté dans sa voix – “Ce sont les Pussycat Dolls!”

La musique a redémarré, et cette fois, tous les problèmes audio qui sévissaient dans la première version ont ensuite été corrigés: les filles ont tourné exactement au bon moment et ont traversé la deuxième fois comme les pros qu’elles sont.

Twitter s’est illuminé en affirmant que les Dolls avaient été surpris en train de mimer; mais comme la voix claire de Nicole dans la version deux l’a prouvé, elle chantait simplement sur une piste d’accompagnement – ce qui est courant pour les performances live – et ils avaient simplement raté leurs signaux audio la première fois.

Néanmoins, c’était assez drôle de regarder les célèbres Pussycats souples figés sur place pour une éternité télévisée.

