Regardez Zooey Deschanel Rencontrez votre petit ami Jonathan Scott Filming Covoiturage Karaoké

“Property Brothers” étoile Jonathan Scott dit qu’il y avait des “étincelles simultanées” entre lui et sa petite-amie Zooey Deschanel quand ils ont rencontré le tournage “Covoiturage Karaoké” – et, enfin, les fans peuvent les voir voler en temps réel.

le James Corden la série a abandonné son épisode vendredi, montrant Zooey et Jonathan se rencontrent pour la première fois lors d’un tournage avec leurs frères et sœurs, Drew Scott et l’alun “Bones” Emily Deschanel.

Alors que l’intégralité de la chose est disponible sur Apple TV, un aperçu a été partagé sur la chaîne YouTube de Corden:

Tout au long de l’épisode, ils ont tous chanté quelques chansons romantiques, dont “Hooked on a Feeling” de Blue Swede, “All My Life” de K-Ci & JoJo, “Baby … One More Time” de Britney Spears (avec une danse complète) pause) et “Quand vais-je être aimé” de Linda Ronstadt.

Pendant le tournage, Zooey et Jonathan se sont liés pour ennuyer leurs frères et sœurs, avant qu’Emily révèle qu’elle avait l’habitude de faire flipper sa sœur en prétendant qu’un extraterrestre de Neptune avait pris le contrôle de son corps. Aléatoire? Oui.

Les Scotts ont dit qu’ils formaient une famille très musicale et qu’ils aimaient regarder le film de Zooey “Elf” ensemble. Cela, bien sûr, les a amenés à la rejoindre pour une interprétation de “Baby, It’s Cold Outside”, qu’elle a également chanté dans le film des Fêtes.

Après que Jonathan eut révélé qu’ils appelaient Drew “le robot, parce qu’il n’avait aucune émotion dont nous étions conscients”, les filles Deschanel ont décidé de lancer les garçons “Property Brothers: The Musical”.

Zooey s’habillait comme son petit-ami maintenant, tandis qu’Emily capturait Drew alors qu’ils interprétaient une comédie musicale basée sur la vie des Scotts. Commençant par un riff sur “Good Morning Baltimore” de “Hairspray” appelé “Good Morning Canada”, l’émission a fait la chronique de leurs aspirations à prendre d’assaut le monde de l’immobilier.

Les garçons ont ensuite présenté leur propre spectacle en tant que sœurs Deschanel, qui comprenait une chanson intitulée «A Whole New Girl», à la «A Whole New World» dans «Aladdin».

S’adressant à DailyMailTV l’année dernière, Drew a révélé que les deux hommes se sont rencontrés en train de filmer l’épisode. “Et ça ne mentait pas, c’était des étincelles simultanées”, avait-il déclaré à l’époque. “Cela ne ressemblait à rien de ce que j’ai jamais vécu, et c’était assez spécial.”

Le spécial “Carpool Karaoke” semble avoir été tourné en août. Un mois plus tard, le 6 septembre, Deschanel et Jacob Pechenik ont ​​annoncé leur séparation après deux ans de mariage.

“Après de nombreuses discussions et une longue période de réflexion, nous avons décidé que nous nous portions mieux en tant qu’amis, partenaires commerciaux et coparents plutôt que partenaires de vie. Nous restons attachés à notre entreprise, à nos valeurs et, surtout, à nos enfants. Merci pour respecter notre vie privée en ce moment. “

Deschanel et Scott ont été aperçus ensemble pour la première fois le 13 septembre.