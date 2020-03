Régime de verrouillage de Paloma Faith

Paloma Faith est obligée de continuer son régime pendant le verrouillage parce qu’elle est en train de filmer l’émission de télévision américaine «Pennyworth».

Paloma Faith a dû suivre un régime pendant le verrouillage parce qu’elle est en train de filmer une émission de télévision.

Alors que la plupart des gens abandonnent leur régime alors qu’ils font face à la longue période de temps dans leurs maisons, la chanteuse de 38 ans est obligée de continuer son régime alors qu’elle était en train de filmer la nouvelle série de l’émission américaine ” Pennyworth ‘- dans lequel elle joue Bet Sykes – lorsque la pandémie de coronavirus a arrêté la production.

S’adressant à la chronique Bizarre du journal The Sun, elle a partagé: «Les gens disent:« Mettez le régime à la poubelle ». La raison pour laquelle je ne peux pas le renvoyer – parce que je suis d’accord avec vous, si j’étais une personne normale, je le ferais – parce que j’ai filmé la moitié de la série d’une émission de télévision et nous devons aller filmer l’autre moitié de la série. Je ne peux donc pas être soudainement[huge]. ”

Et la chanteuse «Only Love Can Hurt Like This» a récemment avoué qu’elle avait «appris à aimer» son alter ego «pas si gentil» dans la série.

Elle a admis: “Ça va vraiment bien. Je pense que les gens ont relativement peur de mon personnage. C’est agréable d’être quelqu’un d’autre … Je suis complètement immergé dans le jeu d’une autre personne appelée Bet Sykes qui n’est pas si gentille mais je suis un peu à ma manière étrange et sadique, apprendre à l’aimer aussi. J’aime aussi cette horrible personne, je trouve de nouvelles réponses dans son horrible personnalité. ”

Pendant ce temps, Paloma a précédemment révélé qu’elle souhaitait sortir son nouvel album en 2020, une suite au tableau de 2017 en tête de “ The Architect ”.

Elle a déclaré: “J’espère que l’album sera l’année prochaine. J’essaie de le terminer. J’essayais de le terminer avant de commencer le tournage, mais cela semble peu probable.”

