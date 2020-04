Reine Elizabeth II: le coronavirus «ne nous dépassera pas»

2020-04-11 18:30:07

La reine Elizabeth II a insisté sur le fait que le coronavirus “ne nous vaincra pas”, en partie dans son tout premier message de Pâques, qui a été livré le samedi de Pâques (11.04.20).

La reine Elizabeth II a insisté sur le fait que le coronavirus “ne nous vaincra pas”, en partie dans son tout premier message de Pâques.

La monarque de 94 ans s’est adressée au Royaume-Uni dans un message diffusé samedi soir (11.04.20) avant le dimanche de Pâques ce week-end, dans lequel elle a déclaré que les vacances annuelles n’étaient “pas annulées” cette année malgré la crise sanitaire mondiale actuelle. – qui oblige les familles à passer du temps à l’écart tout en pratiquant la distanciation sociale – mais qui est “toujours plus nécessaire”.

Elle a déclaré: “De nombreuses religions ont des festivals qui célèbrent la lumière surmontant l’obscurité. De telles occasions sont souvent accompagnées de l’allumage de bougies.

“Ils semblent parler à toutes les cultures, et faire appel à des gens de toutes confessions et d’aucune. Ils sont allumés sur des gâteaux d’anniversaire et pour marquer les anniversaires de famille, lorsque nous nous réunissons joyeusement autour d’une source de lumière. Cela nous unit.”

“Alors que l’obscurité tombe le samedi avant le jour de Pâques, de nombreux chrétiens allument normalement des bougies ensemble.

“À l’église, une lumière passait à une autre, se propageant lentement puis plus rapidement à mesure que davantage de bougies étaient allumées.

“C’est une façon de montrer comment la bonne nouvelle de la résurrection du Christ s’est transmise depuis la première Pâques par chaque génération jusqu’à maintenant.

“Cette année, Pâques sera différente pour beaucoup d’entre nous, mais en nous séparant, nous gardons les autres en sécurité. Mais Pâques n’est pas annulée; en effet, nous avons autant besoin de Pâques que jamais.”

Et le royal – qui s’est également adressé à la nation la semaine dernière dans un message uniquement sur la pandémie de coronavirus – a insisté sur le fait que la “lumière” prévaudra malgré les temps “sombres” actuels.

Elle a ajouté: “La découverte du Christ ressuscité le premier jour de Pâques a donné à ses disciples un nouvel espoir et un nouveau but, et nous pouvons tous en avoir du cœur.

“Nous savons que le coronavirus ne nous surmontera pas. Aussi sombre que puisse être la mort – en particulier pour ceux qui souffrent de chagrin – la lumière et la vie sont plus grandes.

“Que la flamme vivante de l’espoir de Pâques soit un guide constant face à l’avenir.

“Je souhaite à toutes les confessions et confessions une bénédiction de Pâques.”

On pense que la reine a choisi de diffuser son message – qui est le premier message de Pâques de son règne de 68 ans – le samedi au lieu du dimanche de Pâques (12.04.20) afin de ne pas éclipser les messages des personnalités religieuses.

Mots clés: Reine Elizabeth II

Retour au flux

.