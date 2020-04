Remix de quarantaine de Justin Timberlake et Jimmy Fallon, Naissance de leur bromance

L’un des effets secondaires les plus joyeusement inattendus de ce passage tardif à la production “à la maison” est la façon dont toute la dynamique des conversations entre les invités et les hôtes a changé. Jimmy Fallon et Justin Timberlake ont toujours eu une chimie amusante, mais lors de son apparition dans “The Tonight Show: At Home Edition” mardi, on avait l’impression que nous écoutions simplement deux amis discuter et passer un bon moment.

Il y a une intimité dans ces conversations qui souligne l’humanité de ces stars plus que n’importe quelle apparence de talk-show. Il y a toujours cette déconnexion du format traditionnel des interviews de talk-show qui est supprimée lorsque deux amis discutent en vidéo de la même manière que n’importe lequel d’entre nous.

Même si Justin Timberlake faisait la promotion technique de son nouveau film et de son single à partir de sa bande originale (“Trolls World Tour” et “Don’t Slack”, respectivement), il s’agissait bien plus que de deux amis qui se souviennent et aiment discuter ensemble.

Ne vous méprenez pas, ils ont quand même réussi à trouver des moyens d’être ludiques, comme lorsqu’ils ont créé un “Quarantine Remix” flambant neuf et totalement bizarre composé d’octets sonores chacun d’eux fait séparément de leur propre maison mélangé dans quelque chose ressemblant à une chanson.

C’est tout à fait conforme à leurs collaborations passées de comédie et de musique et dans un monde où le coup de gueule “Coronavirus” de Cardi B peut réellement obtenir un remix qui s’affiche sur Billboard, ce n’est peut-être pas aussi étrange qu’il y paraît.

Mais la partie la plus agréable de tout le spectacle a été cette conversation très décontractée qu’ils ont partagée, faisant le tour de leur longue amitié, jusqu’à sa genèse nerveuse lors des MTV VMA 2002. C’est là que Jimmy Fallon cherchait à lancer sa carrière d’hébergement, tandis que JT cherchait à lancer sa carrière solo.

C’était un risque pour les deux, mais Justin admet qu’il a peut-être fait une erreur en débutant sa carrière solo et son nouveau single sur cette scène. “Rétrospectivement, ce n’est peut-être pas la meilleure décision”, a-t-il déclaré. “Peut-être que j’aurais dû mettre la chanson en premier pour que les gens sachent ce que j’étais [singing] … Tout le monde regardait, mais ils ne connaissaient pas la chanson. “

Bien sûr, nous connaîtrions tous très bien la chanson, car elle atteindrait le numéro 11 du Billboard Hot 100 et serait même nominée pour un Grammy. De toute évidence, la carrière de Justin s’est très bien déroulée après cette performance de coup d’envoi au sommet d’une énorme boombox.

Quant à Jimmy, il se souvenait avoir fait des allers-retours en marmonnant avant de monter sur scène. “J’espère que ce truc d’hébergement va bien parce que, vous savez, si j’héberge cela, cela aide ma carrière”, se souvient-il. La réponse de Justin? “Eh bien, c’est ma première chose en solo, donc je suppose que c’est la même chose?”

Et c’était tout, car apparemment ils pouvaient s’entraider avec ces nerfs. Les deux continueraient à tuer la nuit et les deux se portent évidemment très bien maintenant. Et apparemment, leurs instincts comiques se sont déclenchés presque immédiatement. «Nous avons commencé à faire des va-et-vient et c’est tout ce que nous faisons maintenant,» rit Justin.

Les deux partagent clairement une sensibilité comique, comme en témoigne quand JT inviterait sur “SNL” alors que Jimmy était toujours là, puis toutes ses apparitions sur “Late Night” et “The Tonight Show” depuis. C’est au point que les deux ont un rythme instinctif que même ils ne comprennent pas.

Ils ont même commencé à le faire lors du mariage de Justin. “C’était l’une de ces choses où nous avons commencé à faire des va-et-vient, je pense que la moitié de la noce pensait que nous l’avions planifiée”, a-t-il déclaré.

Jimmy a rappelé un autre mariage où la même chose s’est produite. “Nous étions en train de rapper et d’improviser chanter, tout le monde pensait, oh avez-vous travaillé sur ce morceau?” se souvient-il. “Nous n’avons pas vraiment de go-to bit.”

Au lieu de cela, ils vont juste là où leurs muses les emmènent, comme quand Justin s’est senti inspiré chez Jimmy un matin pour prendre une photo de lui buvant dans une tasse avec le visage de Jimmy collé dessus depuis le porche arrière de Jimmy et l’envoyer à son meilleur ami.

Eh bien, Jimmy n’a pas mis longtemps à décider qu’il devait mettre cette photo sur une tasse, puis prendre une nouvelle photo de lui debout au même endroit sur son porche en buvant. Vous pouvez attraper les deux tasses faisant des apparitions dans la vidéo “Remix de quarantaine” ci-dessus.

Ils ont surnommé le tout leur moment de tasse “Inception”, et c’est ce genre de moments maladroits dans leur vie privée qui en font une paire si agréable ensemble sur scène. Et c’est la beauté d’embrasser la créativité et toutes ces petites pensées maladroites qui vous viennent à l’esprit. On ne sait jamais quand l’inspiration peut susciter la joie.

Cela s’est certainement produit de la manière la plus inattendue et la plus surprenante avec le nouveau clip de Justin, tiré de son film “Trolls World Tour”. La chanson “Don’t Slack, qui est une collaboration avec Anderson.Paak, les a inspirés à produire une vidéo qui est tout à fait appropriée à l’ère de l’auto-isolement dans laquelle nous vivons maintenant … et c’est arrivé totalement par accident .

“Nous ne l’avons pas prévu de cette façon, évidemment”, a déclaré Justin. “Nous avons tourné la vidéo début février … et nous avons eu Anna Kendrick. Elle était prête à jouer ce personnage; nous essayions essentiellement de lui remonter le moral.”

Dans la vidéo, Anderson et Justin bombardent Anna dans toute sa maison alors qu’elle se traîne dans ses pyjamas apparemment dans un peu de funk. Mais ils continuent de l’inciter à être créative, à se sentir aimée et à célébrer le fait d’être ici.

“Tu te souviens de” Drop Dead Fred “?” Demanda Justin. “C’était en quelque sorte le concept, que nous étions ces amis imaginaires qui contrarient fondamentalement ce personnage et à la fin de la vidéo, lui remontent le moral.”

Il a dit qu’il avait déjà reçu des SMS de gens stupéfaits de la force du message de la vidéo alors que la nation continuait de vivre sous le contrôle de la famille. “Nous ne l’avons pas planifié de cette façon, mais oui, je suppose que ce n’est pas la pire idée d’avoir juste une soirée dansante chez toi.”

Vous pouvez découvrir la soirée dansante d’Anna Kendrick dans la vidéo officielle “Don’t Slack ci-dessous.” Trolls World Tour “sortira dans les salles et la sortie vidéo numérique le vendredi 10 avril.

