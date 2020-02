Rencontrez le Superfan Meghan Markle Création d’adorables vidéos pour diffuser un message positif sur les Royals

Meghan Markle et le prince Harry, en tant que membres éminents de la famille royale, ont reçu de nombreux retours de bâton contre les tabloïds. Depuis le mariage royal du duc et de la duchesse en 2018, la presse a été honnête, généralement à propos de Meghan Markle. Mais une vidéo virale récente a montré un côté différent du couple royal – un heureux. Le Huffington Post a récemment parlé à un énorme superfan royal qui rend virales des vidéos positives du prince Harry et de Meghan Markle.

Pourquoi les fans de Twitter ont adoré cette vidéo du prince Harry et de Meghan Markle

Meghan Markle en 2018 | Chris Jackson / Chris Jackson / .

Récemment sur Twitter, un compte de fan royal a tweeté une vidéo de Meghan Markle et du prince Harry. Dans la vidéo désormais virale, Harry ajuste les cheveux de Meghan; nous le voyons le faire lors de divers événements tout au long du montage vidéo. Dans un clip, le prince Harry lisse les cheveux de sa femme après qu’une rafale de vent les ait lancés; dans un autre clip, il corrige la queue de cheval de Meghan.

La vidéo montrant les petits actes de gentillesse du prince Harry envers sa femme est devenue complètement virale. Il a accumulé plus de 29 millions de vues, 164 000 retweets et 733 000 likes. (Rihanna a «aimé» la vidéo, ce qui devrait être tout ce que vous devez savoir.).

“Le mari le plus attentif”, lit la légende du tweeter.

Le compte Twitter, @ ddarveyy, a récemment été interviewé par le Huffington Post. (Le superfan royal vient juste de Michelle dans l’article.)

Un fan de Twitter a aimé Meghan Markle avant le mariage royal et le bébé royal

La personne derrière le pseudo @ddarveyy, Michelle, a déclaré au Huffington Post qu’elle aimait Meghan Markle “bien avant de rencontrer le prince Harry”. Elle a expliqué pourquoi elle restait si dure:

Prince Harry et Meghan Markle avec leur fils nouveau-né Archie Harrison Mountbatten-Windsor | Dominic Lipinski – Piscine WPA / .

Je suis venu voir la personne authentique et bienveillante qu’elle est. J’ai été particulièrement impressionnée par tout ce qu’elle a accompli tout au long de sa vie et tout le travail humanitaire qu’elle s’est consacré [to]. Elle était (et est toujours) quelqu’un qui se soucie vraiment non seulement du travail qu’elle accomplit, mais aussi des personnes qui le suivent.

Le prince Harry et Meghan Markle rendent les mises à jour «faciles» pour le fan royal

Michelle dit qu’il n’est pas trop difficile de trouver du contenu positif autour du prince Harry et de Meghan Markle.

“Lorsque vous suivez chacun de leurs engagements, ce n’est pas si difficile de voir l’amour et la positivité qu’ils répandent, ce qui facilite la création de contenu”, a-t-elle partagé.

Michelle admet que c’est «très accablant» de voir ses affaires devenir virales. Pourtant, elle est heureuse que ce ne soient pas les angles négatifs qui retiennent toute l’attention en ce qui concerne les nouvelles royales.

Meghan, duchesse de Sussex en 2018 | Max Mumby / Indigo / .

“Je l’apprécie car cela aide à répandre l’amour et le mot sur Harry et Meghan”, a expliqué Michelle. «Il y a beaucoup de presse négative et injuste contre eux, en particulier Meghan, ce qui est dommage et vraiment décevant.»

Qu’est-ce que le «SussexSquad»?

Michelle a également déclaré à HuffPo qu’elle était membre du «SussexSquad». Ils se définissent comme «le groupe toujours croissant de défenseurs en ligne s’exprimant au nom des Sussex». Depuis que Meghan Markle a reçu une vague de haine, en ligne et non, il est important qu’elle ait un groupe de partisans optimistes.

Le tweeter dit que son flux est “un moyen pour moi de me connecter avec d’autres personnes qui partagent également des intérêts similaires.” C’est tout l’amour de Michelle en ce qui concerne le duc et la duchesse de Sussex.

“Harry et Meghan nous inspirent vraiment pour participer et aider à soutenir de bonnes causes et je pense que c’est vraiment important pour les gens qui ont une si grande plateforme”, a déclaré le superfan de Meghan Markle.