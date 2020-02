Rencontrez les couples lors de la toute dernière émission de téléréalité

La durée de vie pourrait bien être le foyer de votre nouvelle obsession de la télé-réalité.

Le mercredi 26 février, Bride & Prejudice: Forbidden Love fait ses débuts sur le réseau. La deuxième saison de l’émission – la première diffusée sur FYI Network – présente trois couples profondément amoureux. Mais chacun est également confronté à de sérieux revers de la part de ses amis et de sa famille désapprobateurs. Avec l’aide du pasteur Cal Roberson de Marié à First Sight, ils devront soit surmonter leurs différences, soit décider de se séparer.

Beaucoup de gens m’ont dit qu’ils appliquent mes conseils sur les #mafs à leurs relations personnelles. J’ai donc été ravi d’annoncer cette nouvelle émission, #brideandprejudice qui en offre encore plus … mais, on m’a posé quelques questions sur l’émission et j’ai pensé que je répondrais à tous mes fans en même temps. Voilà… Q: Quelle est la prémisse de l’émission? R: Les couples qui sont confrontés à des défis (apparemment) inconciliables dépendent de l’expert en relations (le vôtre vraiment) pour les aider à naviguer dans leurs incertitudes émotionnelles et à trouver leur ténacité inexploitée pour pousser à travers et réussir. Q: Combien d’experts seront présentés? R: Moi, Cal «Pastor Cal» Roberson, je suis le seul expert présenté dans l’émission. Q: Y a-t-il des spoilers que nous pouvons connaître ?? R: Non, MAIS !! Ce que je peux dire, c’est que si vous avez déjà été dans une relation ou si vous envisagez d’en avoir une, regarder cette émission vous sera certainement bénéfique. Que vous essayiez de réorienter ou de résoudre un conflit, les conseils à ces couples sont assez solides et transcendants… ils concernent le cœur de qui nous sommes en tant qu’individus, alors écoutez. Q: Quand et où puis-je voir le spectacle? R: Bride and Prejudice fait ses débuts le 26 février à 22h, immédiatement après Marié à la première vue sur Lifetime TV. Oh! et, non, je ne quitte pas @mafslifetime c’est juste une autre porte que Dieu ouvre. Beaucoup de gratitude et d’amour à @kineticcontent et @lifetimetv

Bien qu’apparemment engagés l’un envers l’autre, ces couples d’Atlanda sont confrontés à des différences de race, de religion et d’âge qui amènent leurs proches à se demander si la relation réussira. Chacun participera à une expérience de quatre semaines pour découvrir les objections à leur relation et les aider à trouver soutien et acceptation. Le pasteur Cal “les aidera à naviguer à travers leurs incertitudes émotionnelles et à trouver leur ténacité inexploitée pour pousser à travers et réussir”, a-t-il expliqué dans un post Instagram.

Willi et Cameron

Willi et Cameron ont du mal à surmonter les différences de religion et de croyance dans leur relation. Willi est juif, tandis que Cameron est chrétien. La famille de Willi veut que Cameron se convertisse avant que les deux ne se marient.

Dans la bande-annonce de la saison à venir, Cameron dit au père de Willi qu’il veut épouser sa fille. «Je veux que mes petits-enfants soient élevés juifs», répond son futur beau-père. “Sinon, alors frappez le trottoir.” Willi semble également vouloir que son petit-ami se convertisse, bien qu’il repousse, en disant “cela ne se produira jamais.”

Blair et Chris

Blair et Chris sont un couple métis, ce qui ne convient pas à tous ceux qu’ils connaissent. Plus précisément, la mère de Blair n’approuve pas l’héritage mixte nord-coréen de Chris. Elle n’est pas non plus fan de ses tatouages ​​et de son image de mauvais garçon.

“J’ai un problème avec Chris qui fait partie de l’Asie”, explique la mère de Blair dans la bande-annonce. “C’est un pays communiste.”

Kiandria et Kareem

Pour Kiandria et Kareem, le problème est une différence d’âge. Leurs deux familles pensent qu’il y a un écart de maturité avec ce couple, en particulier en ce qui concerne la capacité beaucoup plus jeune de Kareem à être parent du fils de Kiandria, âgé de six ans. Mais ce n’est peut-être pas seulement une différence d’âge à laquelle leurs proches s’opposent.

“Je n’aime pas sa personnalité”, déclare sans ambages l’un des proches de Kiandria.

Le pasteur Cal Roberson dit que «Bride & Prejudice: Forbidden Love» a des leçons pour quiconque dans une relation

L’expert en relations Roberson dit que Bride & Prejudice: Forbidden Love (qui est basé sur une émission australienne avec le même concept) a des leçons à enseigner à quiconque dans une relation.

“Si vous avez déjà été dans une relation, ou envisagez d’en avoir une, regarder cette émission vous sera certainement bénéfique”, a-t-il écrit sur Instagram. “Que vous essayiez de rediriger ou de résoudre un conflit, les conseils à ces couples sont assez solides et transcendants … ils traitent de l’essence de qui nous sommes en tant qu’individus, alors écoutez.”

Bride & Prejudice: Forbidden Love en avant-première le mercredi 26 février à 10 / 9c sur Lifetime.

