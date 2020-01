Rencontrez les reines de la saison 12 de «RuPaul’s Drag Race»

Taquinez vos perruques et préparez votre meilleur jeu de snatch – la série de compétitions de réalité virtuelle primée aux Emmy Awards de VH1 revient pour sa 12e saison en février. Avec tant de charisme, d’unicité, de nerf et de talent sur cette prochaine saison de Drag Race, il est difficile de garder une trace. Mais ne vous inquiétez pas, nous avons ce qu’il vous faut. Voici notre regard sur le casting de la saison 12 de RuPaul Drag Race.

Aja et Thorgy Thor assistent à la première partie de la saison 9 de «RuPaul’s Drag Race» | Santiago Felipe / .

«RuPaul’s Drag Race» revient sur VH1 pour la saison 13

Démarrez vos moteurs, les fans de RuPaul Drag Race. Après des mois de fans qui ont prié pour un regard sur le casting des All-Stars 5 et Celebrity Drag Race, RuPaul a annoncé la prochaine saison de son émission de téléréalité, en première en février 2020. Cette saison, les artistes drag seront en compétition pour 100 000 $, un approvisionnement d’un an en cosmétiques Anastasia Beverly Hills, une couronne et le titre de America’s Next Drag Superstar.

Il y a 13 reines cette saison, dont une majorité originaire de New York. Les candidats sont Aiden Zhane, Brita, Crystal Methyd, Dahlia Sin, Gigi Goode, Heidi N Closet, Jackie Cox, Jaida Essence Hall, Jan, Nicky Doll, Rock M Sakura, Sherry Pie et Widow Von’Du.

Aiden Zhane

Du milieu de nulle part, la Géorgie, Adien Zhane n’a pas peur d’être un peu effrayant, cuisinier et unique. Entertainment Weekly rapporte que cette interprète de drag, “qui peint comme un croisement entre Marilyn Manson et Joan Crawford – a filmé l’intégralité de sa bande d’audition Drag Race (synchronisation des lèvres et tout) depuis l’intérieur de sa chambre.”

Brita

Reine de New York bien connue, Brita a la réputation d’être endossée par des célébrités, dont Adele et Jennifer Lawrence. Avant de devenir candidate à Drag Race, elle a même joué sur Saturday Night Live en tant que danseuse de sauvegarde pour Katy Perry.

Crystal Methyd

«J’ai toujours été si féminine, donc je vais intégrer cela dans tout ce que je porte. J’aime être un monstre ou un personnage de dessin animé, je veux que les gens ne comprennent pas vraiment ce qui se passe », a déclaré Crystal Methyd, de Springfield, Mo., lors de son interview pour Entertainment Weekly.

Dahlia Sin

Tout comme sa mère drag et l’ancienne élève de RuPaul Drag Race, Aja, Dahlia est un peu banjee mais 100% prête pour cette compétition. Elle a commencé à faire des looks plus «effrayants», avant de devenir la performeuse dragueur sexy et sortante qu’elle est aujourd’hui.

Gigi Goode

En tant que l’une des plus jeunes membres de ce casting, Gigi Goode partage qu’elle est inspirée par la mode et aime se déguiser plus que tout. De Los Angeles, Gigi dit que la plupart du temps, elle est perdue et délirante, mais elle aime quand même jouer et synchroniser ses lèvres.

Heidi N Closet

Elle est audacieuse, bruyante et extravertie, mais c’est pourquoi les fans l’aiment. En tant que belle du sud vivant actuellement à Ramseur, en Caroline du Nord, Heidi N Closet est la fusion autoproclamée entre la traînée de reconstitution historique de la vieille école et le style de la nouvelle école.

Jackie Cox

Elle a un grand cœur et d’énormes perruques assorties. Jackie Cox est originaire de New York, mais célèbre également son héritage et met en évidence les groupes minoritaires en cours de route. Elle est aussi un peu ringarde, partageant même son amour pour Star Trek et I Dream of Jeannie.

Jaida Essence Hall

«Si vous vous sentez comme, aujourd’hui, vous voulez être le Grinch, alors, bébé soit le Grinch. Le glissement est une question d’expression. Quoi que je ressens, je le laisse simplement traîner », a déclaré Jaida Essence Hall, originaire de Milwaukee, dynamique et dynamique, selon Entertainment Weekly.

Jan

Son premier nom de glisser est un peu plus long, partageant le même nom qu’une entreprise de sacs à dos si vous savez ce qu’elle veut dire. Mais nous n’allons pas faire ça. Jan est originaire de New York et, en tant que fille drag de Alexis Michelle, elle aime jouer.

Poupée Nicky

Oh, c’est du poisson international! Vivant actuellement à New York, Nicky Doll apporte tout le meilleur de la mode française sur la piste. Comme elle l’a dit lors du segment “Meet the Queens”, cette artiste est très inspirée par les tendances des années 1990, “avec une petite touche de méchants de l’anime”.

Rock M Sakura

Si vous étiez le mélange d’anime, de haute couture, de maquillage Trixie Mattel et de comédie, vous obtiendriez Rock M Sakura. Originaire de San Fransisco, cette artiste drag a déclaré qu’elle était inspirée par l’anime, la K-pop et la J-pop et que, bien sûr, elle se reflétait dans son apparence.

Sherry Pie

«Les drag shows ont cessé d’être une chose communautaire pour élever notre communauté et se moquer de notre communauté. Lors d’un bon spectacle de dragsters, vous devriez rire et pleurer, et [asking for donations] est notre moment le plus sérieux », a déclaré Sherry Pie, une animatrice de dragsters animée de New York, lors d’une interview pour Entertainment Weekly.

Veuve Von’Du

Cette diva se fait appeler “la Barbie originale de taille plus” et elle a l’attitude et les tenues de haute couture qui vont avec. Originaire de Kansas City, Mo. Widow Von’Du est une artiste de beauté et d’enregistrement avec un amour pour la musique.

La saison 12 de RuPaul’s Drag Race sera présentée en avant-première le vendredi 28 février à 20 h. EDT sur VH1.