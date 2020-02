Renee Zellweger a connu une «spirale de geek» après sa victoire aux Oscars en 2004

2020-01-31 19:30:04

René Zellweger a eu une “spirale de geek” lorsqu’elle a remporté un Oscar en 2004, après s’être dit de “ne pas faire cette chose en spirale” avant de monter sur scène.

L’actrice de 50 ans a mis le gong pour la meilleure actrice de soutien pour sa performance dans “Cold Mountain”, et a déclaré que même si elle prévoyait de “ne pas faire cette spirale” qui fait que le public “roule des yeux”, elle a tout oublié sa planification quand elle est montée sur scène pour accepter le prix.

S’exprimant lors d’une apparition sur ‘Jimmy Kimmel Live!’ jeudi (30.01.20), elle a dit: “Ça va juste par la fenêtre. Tu ne vas pas être la personne geek qui se fige et ne peut rien entendre et devient émotive, puis quelqu’un dit votre nom, et vous entendez cela comme, “Dooo!” Et puis vous faites la spirale geek. Je me souviens que quelqu’un parlait, et je suppose que c’était moi. ”

Au fil des ans, Reneé s’est améliorée dans la gestion de ses discours gagnants.

Plus tôt ce mois-ci, l’actrice a remporté le Screen Actors Guild Award (SAG) Award for Outstanding Performance by a Female Actor in a Leading Act pour son rôle dans ‘Judy’, et a utilisé son discours pour rendre hommage à la titulaire Judy Garland.

Elle a déclaré: “Je suis tellement reconnaissante et pour le privilège de réfléchir sur une vie de la nôtre et de la plus aimée.

“Je dois remercier mes collègues acteurs, la surdouée Jessie Buckley et Finn Wittrock, Rufus Sewell … partager la célébration de l’héritage de Judy Garland sera toujours l’une de mes plus grandes bénédictions pour la vie …

“Judy Garland, 50 ans plus tard, ta communauté pense à toi ce soir, c’est pour toi.”

René a également salué ses «sœurs» qui ont été présélectionnées avec elle dans la catégorie, notamment Cynthia Erivo («Harriet»), Scarlett Johansson («Histoire de mariage»), Lupita Nyong’o («Nous») et Charlize Theron (« Bombe’).

Elle a ajouté: “Merci de m’avoir invitée ici aux côtés de mes soeurs extraordinaires dont le travail me touche si profondément.

“Je vous célèbre tous lorsque vous sortez avec quelque chose avec un petit-déjeuner de pop-corn au théâtre. Et c’est mon grand honneur d’être ici ce soir aux côtés de vous tous …

“Pour cette communauté, vous m’avez beaucoup appris et je suis très reconnaissante, en particulier envers mes sœurs, vous m’inspirez. Je me sens tellement chanceuse de faire partie de cette famille de conteurs qui accomplit un travail qui reflète l’expérience de être humain et favorise la compréhension et l’unité et avec un peu de chance, peut-être rapproche un peu l’histoire de la lumière. ”

.