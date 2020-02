Renee Zellweger chérit les souvenirs de Londres

2020-02-15 07:30:05

Renee Zellweger se sent “tellement, tellement chanceuse” d’avoir de bons souvenirs de travailler à Londres sur les films “Bridget Jones ‘Diary”.

L’actrice de 50 ans a été ravie de revenir au Royaume-Uni au début du mois, où elle a remporté le prix de la meilleure actrice BAFTA pour sa performance dans “ Judy ”, car elle occupera toujours une place spéciale dans son cœur.

Elle a confié au magazine Grazia: “Je suis tellement, tellement chanceuse d’avoir autant de merveilleux amis et souvenirs dans cette ville.”

Renee a travaillé au Royaume-Uni lorsqu’elle a joué le rôle principal dans les films de ‘Bridget Jones’ et l’auteur Helen Fielding l’a trouvée “adorable” avec laquelle travailler, même face à un contrecoup avec lequel la star texane avait été projetée devant une actrice anglaise. .

Elle a déclaré: “Quand elle a été choisie comme Bridget, il y a eu une certaine indignation parce qu’elle n’était pas britannique. Cela a dû faire mal.

“Les gens admirent Renee pour s’y tenir et avoir remporté un énorme succès.

“[Her power comes from her] capacité extraordinaire de transmettre la vulnérabilité – cela est également vrai avec Bridget et Judy. ”

Maintenant que la saison des récompenses – au cours de laquelle Renee a balayé la planche pour les gongs de l’actrice principale – est terminée, l’actrice de “ Jerry Maguire ” retournera à sa vie tranquille dans son ranch.

Une source a déclaré: “Elle aime se détendre en méditant, en lisant, en écrivant ou simplement en se relaxant dans le jardin.

“C’est son petit coin de paradis et Topanga lui rappelle le Texas.”

Quand elle a accepté son prix BAFTA, Renee a dédié la victoire à feu Judy Garland, qu’elle a décrite dans le biopic.

Elle a dit: “Miss Garland, la ville de Londres que vous avez toujours tant aimée, vous aime toujours en retour. C’est pour vous.”

Renée a également remercié l’équipe qui a travaillé avec elle sur la production, car elle a salué la remise des prix comme l’une des «grandes bénédictions de sa vie».

Elle a dit: “A tous nos équipiers, regardez ce que nous avons fait! Invitée aux BAFTA de cette ville où Judy a joué ses derniers spectacles, a vécu ses derniers jours. Parallèlement à un film sur ce dernier chapitre, réalisé dans cette ville par un groupe de les gens qui voulaient simplement la célébrer en collaboration et la regarder. C’est assez chouette. Partager cette expérience et cette soirée avec vous fait partie des grandes bénédictions de ma vie, et je suis très reconnaissant. ”

