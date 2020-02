Renee Zellweger dédie la victoire de la BAFTA à Judy Garland

2020-02-02 23:30:04

Renée Zellweger a dédié sa victoire d’actrice principale aux BAFTA Awards 2020 à Judy Garland, alors qu’elle a remporté le prix pour avoir joué dans “ Judy ”.

L’actrice de 50 ans a remporté le prix lors de la cérémonie à Londres dimanche (02.02.20) pour son interprétation de la défunte actrice dans le film biographique “ Judy ”, et a pris un moment dans son long discours d’acceptation pour parler directement à la star, décédée en 1969.

Judy a joué ses derniers spectacles à Londres à la fin des années 60 et Renée a honoré sa mémoire en lui faisant savoir que la ville «l’aime toujours».

Lors de son discours, elle a déclaré: “Miss Garland, la ville de Londres que vous avez toujours tant aimée, vous aime toujours en retour. C’est pour vous.”

Renée a également remercié l’équipe qui a travaillé avec elle sur la production, car elle a salué la remise des prix comme l’une des «grandes bénédictions de sa vie».

Elle a dit: “A tous nos équipiers, regardez ce que nous avons fait! Invitée aux BAFTA de cette ville où Judy a joué ses derniers spectacles, a vécu ses derniers jours. Parallèlement à un film sur ce dernier chapitre, réalisé dans cette ville par un groupe de les gens qui voulaient simplement la célébrer en collaboration et la regarder. C’est assez chouette. Partager cette expérience et cette soirée avec vous fait partie des grandes bénédictions de ma vie, et je suis très reconnaissant. ”

Pour Renée, le gong est son premier prix BAFTA depuis qu’elle a remporté le prix de la meilleure actrice dans un second rôle en 2004, pour son rôle dans «Cold Mountain».

Cette année, elle a battu la concurrence de Jessie Buckley (‘Wild Rose’), Scarlett Johansson (‘Marriage Story’), Saoirse Ronan (‘Little Women’) et Charlize Theron (‘Bombshell’), pour être nommée meilleure actrice dans un rôle de premier plan.

