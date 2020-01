Renee Zellweger dédie la victoire de la SAG à Judy Garland

2020-01-20 04:00:10

Dimanche (19.01.20), Renee Zellweger a dédié sa victoire aux Screen Actors Guild Awards (SAG) pour la performance exceptionnelle d’une actrice dans un rôle principal à feu Judy Garland.

L’actrice de 50 ans a battu la concurrence de Cynthia Erivo (‘Harriet’), Scarlett Johansson (‘Marriage Story’), Lupita Nyong’o (‘Us’) et Charlize Theron (‘Bombshell’) pour remporter le prix de Performance exceptionnelle d’une actrice dans un rôle principal pour son rôle dans «Judy» et a rendu hommage à la star du «Magicien d’Oz» dans son discours d’acceptation.

Elle a déclaré: “Je suis tellement reconnaissante et pour le privilège de réfléchir sur une vie de la nôtre et de la plus aimée.

“Je dois remercier mes collègues acteurs, la surdouée Jessie Buckley et Finn Wittrock, Rufus Sewell … partager la célébration de l’héritage de Judy Garland sera toujours l’une de mes plus grandes bénédictions pour la vie …

“Judy Garland, 50 ans plus tard, ta communauté pense à toi ce soir, c’est pour toi.”

Renee a également pris le temps de faire l’éloge de ses «sœurs» qui ont été présélectionnées avec elle dans la catégorie.

S’exprimant sur scène au Shrine Auditorium de Los Angeles, elle a déclaré: “Merci de m’avoir invitée ici aux côtés de mes soeurs extraordinaires dont le travail me touche si profondément.

“Je vous célèbre tous lorsque vous sortez avec quelque chose avec un petit-déjeuner de pop-corn au théâtre. Et c’est mon grand honneur d’être ici ce soir aux côtés de vous tous …

“Pour cette communauté, vous m’avez beaucoup appris et je suis très reconnaissante, en particulier envers mes sœurs, vous m’inspirez. Je me sens tellement chanceuse de faire partie de cette famille de conteurs qui accomplit un travail qui reflète l’expérience de être humain et favorise la compréhension et l’unité et avec un peu de chance, peut-être rapproche un peu l’histoire de la lumière. ”

Renee a également remercié certaines de ses co-stars précédentes pour les choses qu’elles lui ont enseignées au fil des ans.

Elle a dit: “Si je pouvais vous remercier pour Helen Kates du Texas, merci d’avoir partagé les premiers jours et de m’avoir laissé dormir sur votre canapé, je vous regarde toujours.

“Tom Cruise, pour votre exemple de professionnalisme sur le plateau et de recherche d’excellence, de générosité et de gentillesse inconditionnelle.

“Et Vincent D’Onofrio, merci de m’avoir montré comment travailler et le sérieux du travail pour que cela puisse avoir plus d’importance.”

