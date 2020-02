Renee Zellweger et l’ex-Bradley Cooper se réunissent aux Oscars

2020-02-10 09:30:05

Renee Zellweger et son ex-petit ami Bradley Cooper ont été vus rattraper leur retard aux Oscars dimanche (09.02.20), neuf ans après leur séparation.

Renee Zellweger et son ex-partenaire Bradley Cooper se sont réunis aux Oscars dimanche (09.02.20).

La star de “ Judy ” – qui a remporté le prix de l’actrice dans un rôle principal pour sa représentation de Judy Garland dans le biopic – a été vue en train de rattraper l’acteur “ A Star Is Born ” lors de la cérémonie, neuf ans après leur séparation.

Le couple – qui a daté entre 2009 et 2011 – est actuellement célibataire.

Renee et Bradley ont été ensemble pendant deux ans et ont également vécu ensemble pendant quelques mois, avant d’appeler le temps sur leur romance.

La star de 45 ans avait jadis dit à quel point il aimait Renee tout en faisant la promotion de leur film “Case 39” en 2010.

Il a admis: “Je ne peux pas en dire assez sur elle.

“Je l’aime tout simplement.”

“JE [loved] venir travailler. J’adore jouer avec elle. Je peux tellement apprendre d’elle. ”

Pendant ce temps, c’était une grande soirée pour l’actrice, qui a rendu hommage aux héros qui “nous unissent et nous définissent” alors qu’elle a récolté le premier prix.

Tout en consacrant la distinction à la légende de la fin de l’écran, elle célèbre également d’autres icônes et figures clés de la vie publique.

S’exprimant sur scène au Dolby Theatre de Los Angeles, elle a déclaré: “Je dois dire que cette dernière année de conversations célébrant Judy Garland à travers les générations et les cultures a été un rappel vraiment cool que nos héros nous unissent, ceux d’entre nous qui nous inspirent à trouver le meilleur de nous-mêmes. Ils nous unissent. Quand nous regardons nos héros, nous sommes d’accord et cela compte.

Vénus et Serena et Selena, Bob Dylan, Scorsese, Fred Rogers, Harriet Tubman, nous sommes d’accord sur nos enseignants et nos courageux hommes et femmes qui servent, premiers intervenants et pompiers.

“Lorsque nous célébrons nos héros, nous nous rappelons qui nous sommes en tant que peuple uni.

“Judy Garland n’a pas reçu l’honneur à l’époque, mais je suis certaine que ce moment est une célébration de son héritage qui a commencé sur notre plateau de tournage et est représentatif de son héritage d’exceptionnalisme unique et d’inclusivité et de générosité d’esprit.”

“Cela transcende n’importe quelle réalisation artistique Miss Garland, vous êtes certainement l’un des héros qui nous unissent et nous définissent, c’est pour vous. Je suis tellement reconnaissante.”

La star de 50 ans a également rendu hommage à ses collègues nominés dans la catégorie,

Cynthia Erivo («Harriet»), Scarlett Johansson («Histoire de mariage»),

Saoirse Ronan («Petites femmes») et Charlize Theron («Bombshell»).

Elle a dit: “Merci à l’Académie de m’avoir invitée ici aux côtés d’une des collaborations les plus spéciales et des expériences significatives de ma vie.

“Je l’ai déjà dit et je le redis, Cynthia, Scarlett, Saoirse, Charlize, je dois dire que c’est un honneur d’être considéré dans votre entreprise.”

Mots clés: Renee Zellweger, Bradley Cooper

Retour au flux

.