Renee Zellweger: J’apprécie davantage le succès

2020-02-10 11:30:06

La star hollywoodienne Renee Zellweger a affirmé qu’elle appréciait davantage son dernier succès aux Oscars.

Renee Zellweger pense qu’elle apprécie davantage son dernier succès aux Oscars.

La star de 50 ans a remporté le prix de la meilleure actrice dans un rôle principal aux Academy Awards dimanche (09.02.20) pour sa performance dans “ Judy ”, et Renee a admis que son dernier succès était plus important pour elle cette fois que pour elle. premier triomphe aux Oscars en 2004, quand elle a remporté le prix de la meilleure actrice dans un second rôle pour «Cold Mountain».

Elle a réfléchi: “À ce moment-là, je pense que j’étais tellement occupée que je n’étais pas vraiment dans l’instant. Je pense que je venais de rentrer chez moi pour quelque chose pour ‘Bridget Jones 2’.

“C’est une perspective différente. Je suis un peu plus présent maintenant.”

Renee estime qu’ayant passé un certain temps hors des projecteurs entre 2004 et 2020, elle envisage désormais sa carrière d’une «manière différente».

Elle a déclaré à ‘Entertainment Tonight’: “Je pense que le temps passé et le temps entre les deux m’ont aidé à l’apprécier d’une manière différente. Je regarde simplement d’une manière différente. Ce que cela représente est un peu différent.”

Lors de son discours lors de la remise des prix, Renée a rendu hommage aux héros qui “nous unissent et nous définissent”.

L’actrice a dédié la distinction à feu Judy Garland – qu’elle incarne dans le film – et a célébré d’autres icônes et figures clés de la vie publique.

S’exprimant sur scène au Dolby Theatre de Los Angeles, elle a déclaré: “Je dois dire que cette dernière année de conversations célébrant Judy Garland à travers les générations et les cultures a été un rappel vraiment cool que nos héros nous unissent, ceux d’entre nous qui nous inspirent à ind le meilleur de nous-mêmes. Ils nous unissent. Quand nous regardons nos héros, nous sommes d’accord et cela compte.

“Vénus et Serena et Selena, Bob Dylan, Scorsese, Fred Rogers, Harriet Tubman, nous sommes d’accord sur nos professeurs et nos courageux hommes et femmes qui servent, premiers intervenants et pompiers.

“Lorsque nous célébrons nos héros, nous nous rappelons qui nous sommes en tant que peuple uni.”

Mots clés: Renee Zellweger, Judy Garland

Retour au flux

.