Renée Zellweger: Mon frère m’aide à garder mon point de vue

Le frère de Renée Zellweger, Drew, l’aide à garder sa «perspective».

La star de “Judy” se sent très chanceuse d’avoir un frère aussi encourageant à Drew et l’a félicité pour l’avoir aidée à traverser sa première “grande rupture publique”.

Elle a dit: “Il a toujours été [very protective], toujours. Il est mon meilleur ami. Mais il m’aide aussi à garder mon point de vue, comme lors de ma toute première grande rupture publique. Et c’était vraiment difficile, et ma première fois d’être vraiment éclaboussé partout dans les tabloïds d’une manière qui … c’est un ajustement. Et il a ramassé tous les tabloïds qui étaient au centre de caisse du supermarché. Il était venu me rendre visite parce qu’il disait: «Je viens là-haut. Si nous en parlons une fois de plus, je vais littéralement venir vous botter les fesses. Alors il a ramassé tous les tabloïds, et nous roulions dans la maison de la voiture, et ses épaules tremblaient, et je me suis dit: «Oh mon Dieu, il pleure aussi. Et je regarde. Il rit si fort. Il rit! Il pensait que c’était la meilleure chose au monde! Toutes les choses qu’ils disent que vous dites ou ce que vous avez fait. Il a donc commencé à les lire à haute voix dans un [ridiculous] voix. Et nous riions tous les deux jusqu’à ce que nous pleurions. Et je l’ai toujours vu de cette façon depuis, et c’était il y a des années, des décennies. ”

Pendant ce temps, Renée a également expliqué comment elle est devenue actrice, admettant qu’elle se serait tournée vers le journalisme sinon.

Elle a ajouté au magazine Vanity Fair: “En fait, jouer était la fourchette. Je ne pensais pas du tout cela. C’était une grosse erreur. Je suis un journaliste raté, je suppose. Je suis allé à l’école pour écrire, et ici nous sont! Bon travail! J’ai échoué le test de dactylographie – cours de dactylographie avec des machines à écrire, d’ailleurs. Ils étaient électriques. Au moins, je suis de cette génération … Je pense que je pourrais avoir été l’une des dernières générations de personnes qui eu cette opportunité parce que maintenant vous commencez à taper à la maternelle avec les touches de l’ordinateur. “

