Renee Zellweger ne se lasse jamais de la ligne Jerry Maguire

2020-02-02 07:30:04

Renee Zellweger entend toujours sa ligne emblématique “tu m’as eu au bonjour” du film de 1996 “Jerry Maguire” “quelques fois” par semaine des fans et cela la rend toujours fière.

Renee Zellweger dit que les fans lui crient sa ligne emblématique “Jerry Maguire” “plusieurs fois” par semaine.

L’actrice de 50 ans a causé des larmes partout dans le monde lorsqu’elle a joué le rôle de mère célibataire Dorothy Boyd dans la comédie romantique de 1996 et a prononcé les mots «tu m’as eu au bonjour» au personnage titulaire de l’agent sportif de Tom Cruise

Mais 24 ans après la sortie du film, Renee fait toujours dire aux gens les mots mémorables quand elle sort et ça la rend toujours fière.

Lorsqu’on lui a demandé combien de fois par semaine elle entendait la ligne, elle a répondu au magazine OK: “Pas assez! Peut-être quelques fois. Je ne sors pas beaucoup donc ce serait bizarre si je l’entendais beaucoup.

“Ça me touche toujours. Quelle chose cool que quelqu’un te donne une ligne comme ça!”

L’actrice oscarisée se souvient encore d’avoir décroché son rôle révolutionnaire avec Tom, après un coup de téléphone à couper le souffle avec le réalisateur du film, Cameron Crowe.

Elle se souvient: “J’étais au Sundance Film Festival avec toute ma famille et mon téléphone a sonné et c’était le réalisateur Cameron. Je me disais:” Dépêchez-vous et brisez déjà mon cœur! ” Et il a dit: “Je me demandais simplement si vous vouliez peut-être le rôle?”

«Je lui ai dit que je devrais voir si j’étais disponible, et je l’étais. Le lendemain, c’était dans le magazine Variety et mon frère est allé en acheter une pile. C’était si doux que je pouvais pleurer en y pensant. ”

Contrairement aux autres stars d’Hollywood, Renee – qui a été nominée pour l’Oscar de la meilleure actrice pour sa performance dans le biopic Judy Garland “ Judy ” aux Academy Awards de cette année, un rôle qui lui a déjà valu un Golden Globe – a d’abord attrapé le bug d’actrice lorsqu’elle a atteint collège après avoir filmé un film étudiant.

Elle a expliqué: “Au collège sur le tournage d’un film étudiant que nous tournions. Nous étions sur un tournage au milieu de nulle part et j’ai eu le bug.

“Je ne comprenais pas pourquoi cela me semblait très important, mais je ne pouvais tout simplement pas attendre la prochaine opportunité.”

Mots clés: Renee Zellweger, Cameron Crowe, Tom Cruise, Judy Garland

Retour au flux

.