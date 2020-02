Renee Zellweger prévoit de «rester immobile» avant de se lancer dans de nouveaux projets

2020-02-28 22:30:06

Renee Zellweger prévoit de “rester immobile pendant une seconde” avant de poursuivre de nouveaux projets, après avoir pris une pause de six ans à Hollywood.

L’actrice de 50 ans a remporté son deuxième Oscar de la meilleure actrice plus tôt ce mois-ci pour son rôle principal dans le biopic Judy Garland “ Judy ”, mais ne prévoit pas de se lancer dans un travail supplémentaire pour le moment, car elle prévoit une sa carrière pour “prendre soin” de ses chiens et se remettre d’une récente maladie.

Elle a dit: “Je reste assise une seconde. Je dois m’occuper de certains chiens et surmonter cette grippe, puis je penserai à d’autres choses.”

Mais la star a fait une exception pour assister à la collecte de fonds annuelle du Women’s Cancer Research Fund jeudi (27.02.20), où elle a reçu le prix Courage.

S’adressant au magazine People sur le tapis rouge, elle a déclaré à propos de l’honneur: “Pour moi, il s’agit simplement de se présenter pour soutenir l’organisation et le travail qu’elle accomplit, et pour célébrer le courage des femmes qui bénéficient de ce travail. . ”

La mini-pause de Renee survient alors qu’elle avait auparavant pris six ans loin des projecteurs en 2010, après avoir décidé de se concentrer sur sa santé mentale.

L’année dernière, elle a expliqué: “Je n’étais pas en bonne santé. Je ne prenais pas soin de moi. J’étais la dernière chose sur ma liste de priorités.”

La star de “ Bridget Jones’s Baby ” est allée en thérapie pendant son temps loin de la célébrité, et a déclaré que l’aide professionnelle lui avait permis de naviguer dans ses émotions.

Elle a ajouté: “Il a reconnu que j’ai passé 99% de ma vie en tant que personnage public et juste une miette microscopique d’une fraction dans ma vie réelle. Je n’avais pas besoin d’avoir quelque chose à faire tout le temps, pour ne pas savoir ce que je suis va faire pour les deux prochaines années à l’avance. Je voulais permettre à certains accidents. Il devait y avoir un peu de calme pour que les idées se glissent. ”

Et Renée considérait sa pause comme “importante”.

Elle a dit: “J’ai eu une bonne période de cinq ans quand j’étais joyeuse et dans un nouveau chapitre dont personne n’était même au courant. Six ans. C’était important, cette fois. C’est une vie plus calme, et j’adore ça.”

