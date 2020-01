Reportage de l’émission Star Wars d’Ewan McGregor

2020-01-24 09:30:05

Ewan McGregor a confirmé que sa série Obi-Wan Kenobi a été retardée afin que plus de travail puisse être fait sur les scripts.

L’acteur de 48 ans devrait reprendre son rôle de “ Star Wars ” pour une nouvelle série Disney +, mais les fans ont été inquiétés la semaine dernière quand il a été dit que le projet avait été supprimé, mais Collider a rapporté jeudi (23.01.20 ), il venait d’être suspendu, des équipes renvoyées des studios Pinewood de Londres où ils se préparaient pour le tournage.

Répondant à la spéculation, Ewan a confirmé le retard mais a insisté sur le fait qu’il n’y avait pas lieu de s’inquiéter.

Il a dit à ‘Entertainment Tonight’: “Les scripts sont vraiment, vraiment bons. Ils veulent les améliorer. Et ils ont juste fait glisser la production au tournage l’année prochaine.

“Donc ce n’est pas aussi dramatique que ça en a l’air. Je viens juste d’arriver ce soir, et c’est comme, oh mon dieu regarde toutes ces choses! Ce n’est pas si dramatique. Je pense que nous avons les mêmes – Nous diffusons le même jour et tout ça. ”

Selon The Hollywood Reporter, il y avait des problèmes avec l’histoire et maintenant des travaux sont en cours pour trouver un nouvel écrivain pour remplacer Hossein Amini dans la rédaction des scripts, tandis qu’une source a également affirmé que le projet était reconfiguré de six épisodes à seulement quatre.

Il a été annoncé lors de l’expo Disney D23 l’année dernière qu’Ewan reviendrait en tant que maître Jedi pour la nouvelle série.

La présidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, a déclaré: “Après les secrets et les conneries et le fait de ne pas pouvoir en parler, je suis honoré de faire ressortir un membre bien-aimé de la famille Star Wars.”

Ewan est sorti sur scène et a dit: “Kathleen, pouvez-vous me demander devant tous ces gens, tous ces témoins, pouvez-vous me demander, est-ce que je vais jouer à nouveau Obi-Wan?”

Le directeur a demandé: “Ewan, allez-vous jouer à nouveau Obi-Wan Kenobi?”

Et Ewan a confirmé: “Oui. Maintenant, je peux dire:” Oui. Nous allons le faire. “”

