Résidence des Jonas Brothers à Las Vegas

2020-03-14 01:30:06

Jonas Brothers a annulé leur résidence à Las Vegas – qu’ils devaient commencer le mois prochain – en raison de problèmes de coronavirus.

Jonas Brothers a annulé sa résidence à Las Vegas en raison de problèmes de coronavirus.

Le trio de frères – composé de Kevin, Joe et Nick Jonas – devait commencer sa résidence de neuf dates le mois prochain, mais a été contraint de mettre fin à toutes les émissions au milieu des préoccupations croissantes concernant la propagation de la grippe, également connu sous le nom de COVID-19.

Dans une déclaration commune publiée sur leurs comptes de médias sociaux respectifs, les hitmakers de ‘Sucker’ ont déclaré: “Hé les gars, nous avons surveillé la situation et après un examen attentif et une préoccupation croissante pour nos fans, le personnel en tournée et le bien-être des familles nous avons le regret d’annoncer que notre résidence du 1er au 18 avril à Las Vegas au Park MGM est annulée. Nous n’avons pas pris cette décision à la légère. Nous étions tellement excités d’avoir l’opportunité de partager un spectacle incroyable avec vous, mais rien n’est plus important que la santé et la sécurité de chacun. Nous sommes très tristes de vous décevoir, mais il est important que chacun fasse ce que nous pouvons pour garder tout le monde en bonne santé. ”

Et ils ont chacun sous-titré leurs messages: “Nous vous aimons les gars et nous prions pour la sécurité et le bien-être de tous. Nous vous verrons bientôt.”

Les Jonas Brothers ne sont que l’un des nombreux musiciens et artistes qui ont dû annuler leurs dates de tournée au cours des dernières semaines, comme Cher, BTS, Louis Tomlinson, Yungblud et My Chemical Romance axing shows à travers le monde.

Plus tôt cette semaine, le Coachella Valley Music and Arts Festival a annoncé qu’il ne se déroulerait pas dans son créneau habituel d’avril, et a plutôt été repoussé jusqu’en octobre dans l’espoir que le virus sera passé.

Vendredi (13.03.20), il y avait eu plus de 140 000 cas de COVID-19 à travers le monde, et plus de 5 000 ont perdu la vie à cause du virus.

Mots clés: Joe Jonas, Kevin Jonas, Nick Jonas

Retour au flux

.