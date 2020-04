Rester sobre sur le spectacle peut être plus difficile pour Luann de Lesseps

Même si elle n’est pas en probation, Luann de Lesseps de The Real Housewives of New York City essayait toujours de rester sobre.

Après son arrestation en 2017, de Lesseps a reçu l’ordre d’assister aux réunions des Alcooliques anonymes et de s’abstenir de boire. Mais maintenant qu’elle n’est plus sous les ordres du tribunal, la tentation est trop forte.

Elle a récemment partagé dans un épisode à venir que le fait d’être avec les acteurs pendant qu’ils boivent rend difficile de dire non. Cependant, en quarantaine avec sa fille Victoria, elle découvre qu’elle ne veut pas boire.

Il est très difficile d’éviter l’alcool avec la fonte ‘RHONY’

Lorsque les acteurs se sont aventurés dans une cave des Hamptons, ils ont partagé quelque chose de vulnérable à leur sujet. Comme de Lesseps n’était pas avec eux pendant le voyage, les dames lui ont demandé ce qui la rendait vulnérable le lendemain.

«Hier et hier soir, il m’a été très difficile de ne pas boire», admet-elle dans un extrait. Les femmes ont l’air abasourdies. «Le plus dur, c’est de savoir qu’on peut boire et de choisir ensuite de ne pas boire», explique-t-elle dans un confessionnal. “Vous savez, c’est difficile de côtoyer un groupe de filles qui aiment boire.”

“Autant je ne veux pas boire, j’ai juste envie de reprendre le jeu avec les filles”, poursuit-elle. Dorinda Medley dit que même si cela devait être difficile d’être surveillé en permanence, il devait être agréable d’avoir quelqu’un pour s’assurer que vous ne buvez pas.

C’est à ce moment que De Lesseps admet qu’elle avait vraiment envie de boire la veille. «C’était un défi pour moi hier», ajoute-t-elle. “Et c’est la première fois que je me sens comme ça depuis un moment.” Ajoutant: “Je pense que ça ira bien si je bois, mais je sais que je serai contrarié par moi-même parce que c’est comme une promesse que vous vous faites.”

Elle est sobre à la maison pendant la pandémie

Bien que certaines personnes puissent se tourner vers des substances comme les drogues et l’alcool pendant les périodes de stress, de Lesseps dit qu’elle ne veut même pas boire en ce moment. Elle est apparue sur Watch What Happens Live avec Andy Cohen et un fan a envoyé une question sur sa sobriété.

“Vous savez quoi? Cette saison, dans l’émission, vous voyez que je bois – et je bois socialement et de manière responsable, et, en ce moment en ce moment, et je suis tellement reconnaissante, je ne bois pas », a-t-elle déclaré, Bravo’s The Daily Rapports de vaisselle.

«Je n’ai tout simplement pas envie de boire. Ma fille ne boit pas, donc nous ne buvons pas ensemble. Ça a été vraiment bien », a-t-elle ajouté. “De temps en temps, je dirai:” tu sais quoi? Je me sens comme un verre. »Et [then] Je suis juste comme, j’ai envie de merde le lendemain. J’ai donc décidé que ce serait le temps de couronne sèche pour moi. “

Au lieu de cela, de Lesseps a préparé une tempête. Elle a partagé sa fameuse recette d’oeufs à la française sur Instagram. Mais de Lesseps a également fait des pâtes et une salade de basilic tomate saine.

The Real Housewives of New York City est jeudi à 9 / 8c sur Bravo.