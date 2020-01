Résumé de l’épisode 10 de la saison 3 de “ Black Lightning ”: qui est en contrôle?

Black Lightning est de retour et prêt à exciter les fans de super-héros. Dans la saison 3, épisode 10, «Le livre de Markovia: Chapitre un: Bénédictions et malédictions renaissent», Jefferson Pierce et Jennifer Pierce s’adaptent pour revenir de dimensions alternatives. Jefferson, également connu sous le nom de Black Lightning, essaie simplement de s’assurer que sa famille va bien dans tout le chaos. Cet épisode nous laisse également avec des questions intéressantes à considérer, alors continuez à lire pour les explorer.

Attention: il y a des spoilers à venir pour Black Lightning saison 3 épisode 10. Donc pour ceux d’entre vous qui ne veulent pas savoir ce qui s’est passé, arrêtez de lire maintenant. Si vous avez déjà vu l’épisode ou si vous voulez savoir ce qui s’est passé, continuez à lire!

Un nouveau monde avec les mêmes problèmes dans «Black Lightning» saison 3 épisode 10

Chine Anne McClain, Cress Williams et Nafessa Williams au Black Lightning Q & A au Comic-Con 2019 | Amy Sussman / .

La saison 3, épisode 10 de Black Lightning, commence avec Jefferson sur le chemin du retour après avoir aidé à la crise sur les terres infinies. Il essaie de joindre Peter Gambi, mais Gambi ne répond pas. Jennifer, quant à elle, est piégée quelque part avec beaucoup d’espace blanc. Elle appelle à l’aide mais personne ne semble l’entendre.

Jennifer promet d’arrêter l’agent Odell et de s’assurer que personne dans sa famille ne se blesse, comme elle l’a vu dans les réalités alternatives du dernier épisode. Jennifer finit en quelque sorte par s’échapper de son environnement étrange et arrive chez Anissa en même temps que son père Jefferson. Les deux commencent alors à chercher le reste de la famille. Bien que Jennifer soit déterminée à tuer Odell afin qu’il ne puisse pas faire de mal à quiconque dont elle se soucie.

Jefferson parvient à convaincre Jennifer d’aller parler à Gambi avant de s’en prendre à Odell. Alors, ils se rendent tous les deux chez Gambi et lui parlent un peu de leurs aventures dans des dimensions alternatives. Selon Gambi, Jefferson et Jennifer sont tous deux pleins de particules anti-matière. Gambi, cependant, n’a aucun souvenir de la disparition de Jefferson.

Jennifer part à la recherche de sa mère et ce qu’elle trouve n’est pas ce à quoi elle s’attendait.

Changements surprenants et sauver des enfants dans l’épisode 10 de la saison 3 de “Black Lightning”

Lorsque Jennifer trouve sa mère Lynn Stewart, elle la voit prendre le médicament Green Light. Lynn crie à sa fille, bouleversée qu’elle ait perdu une partie du dernier de son stock. Lynn s’excuse d’avoir crié à Jennifer mais ne l’aide pas quand elle décide de donner le remède métahumain à Brandon après avoir ressenti un «tremblement de terre» et réalisé que c’était son amie.

Alors qu’elle est en route pour sauver Brandon et arrêter le «tremblement de terre», Jennifer reçoit un appel de son père et elle lui dit de vérifier sa mère Lynn. Jefferson se dirige ensuite vers le laboratoire, mais Lynn n’est pas là. Il voit le feu vert sur le sol, cependant, et Gambi suit le téléphone de Lynn. Jefferson trouve Lynn chez lui, à la recherche de plus de feu vert.

Les deux se battent et ça se termine avec Lynn giflant Jefferson. Pendant ce temps, l’ASA a un plan pour Jennifer et ce n’est pas bon. Ils veulent la contrôler. Deux soldats de l’ASA sont envoyés chercher Jennifer, et ils finissent aussi par avoir Brandon.

Heureusement, Jennifer est capable de les sortir de leurs colliers avec ses pouvoirs. Pendant ce temps, Jefferson comme Black Lightning et Anissa comme Blackbird sauvent des enfants de l’ASA. En même temps, Jennifer et Brandon affrontent l’agent Odell mais ce n’est qu’un hologramme pour que Jennifer ne puisse pas le tuer. Odell dit à Jennifer que ce n’est pas fini.

Questions brûlantes sur «Black Lightning»

Après l’épisode 10 de Black Lightning saison 3, les téléspectateurs se retrouvent avec de nombreuses questions. Qu’est-ce qui va arriver à Lynn, va-t-elle se remettre de sa dépendance à Green Light? Jennifer réussira-t-elle à vaincre Odell ou Odell réussira-t-elle à la contrôler? Et qui est Brandon, de toute façon?

Il y a de nombreuses directions possibles dans lesquelles le spectacle ira, en répondant à toutes ces questions. Lynn pourrait en effet se remettre de sa dépendance au feu vert ou elle pourrait empirer. Bien qu’il puisse être difficile d’imaginer que les choses empirent alors que Lynn, dans cet épisode, a crié sur Jennifer et giflé Jefferson, c’est toujours une possibilité. Jennifer pourrait vaincre Odell ou Odell pourrait gagner et prendre le contrôle de Jennifer.

Quant à Brandon, il pourrait être exactement ce qu’il semble être: un métahumain cherchant à se venger de la mort de sa mère. Ou il pourrait être un super-héros markovien. J’espère que nous le saurons au fil du spectacle.