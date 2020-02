Résumé de l’épisode 13 de la saison 3 de “ Black Lightning ”: capacités de persuasion

Black Lightning Saison 3 Episode 13 continue de ravir les fans de super-héros. Dans cet épisode, intitulé «Le livre de Markovia: Chapitre quatre: prenez la sangle», l’alliance mal à l’aise entre la famille Pierce et l’ASA s’apprête à sauver Lynn Stewart des Markovians. Pendant ce temps, Jennifer Pierce est toujours aux prises avec les conséquences de découvrir que Khalil est vivant. Cet épisode nous laisse également avec des questions intéressantes à considérer, alors continuez à lire pour les explorer.

[Attention:ilyadesspoilersàvenir[Warning:therearespoilersahead pour Black Lightning Saison 3, épisode 13.]

Préparez-vous à sauver Lynn Stewart dans «Black Lightning» Saison 3 Episode 13

Christine Adams (Lynn Stewart) au Black Lightning Q&A au Comic-Con 2019 | Amy Sussman / .

L’épisode commence avec la vidéo de Jefferson Pierce discutant avec Gambi et buvant. Apparemment, il n’aime pas le nom de Black Lightning. Il se sent également mal qu’être Black Lightning ait créé un fossé entre lui et Lynn. Il fera tout ce qu’il doit faire pour la sauver.

Jefferson et son équipe s’entraînent à l’ASA. Le major Gray craint qu’ils ne soient pas prêts à combattre les Markoviens et dit qu’elle peut préparer ses meilleurs commandos. Jefferson dit que c’est sa mission alors il doit choisir l’équipe. Pendant ce temps, Lynn et le Dr Jace sont invités à savoir comment les traitements de stabilisation des métahumains progressent.

Un nouveau métahumain Markovien connu sous le nom de Gravedigger se présente et reprend les opérations. Lorsque Lynn refuse de l’aider, il utilise ses pouvoirs pour la forcer à travailler sur les remèdes. De retour à Freeland, Jennifer essaie de convaincre Khalil de les accompagner pour sauver sa mère. Il refuse, déclarant qu’on ne peut lui faire confiance car Painkiller est toujours en lui quelque part.

Contrôle mental et sauver la journée dans l’épisode 13 de la saison 3 de “Black Lightning”

Le Dr Jace dit à Lynn que Gravedigger a des pouvoirs de contrôle mental. Lynn lui demande le Glimmer, le médicament Green Light qu’elle avait avant, et en prend un tas. Cela lui permet de défier Gravedigger et d’arrêter de travailler sur la cure de stabilisation. Pendant ce temps, Jefferson parle à Khalil.

Khalil prévoit de quitter Freeland mais Jefferson veut qu’il vienne à Markovia avec son équipe et aide à sauver Lynn. Jefferson dit à Khalil que s’il change d’avis, il peut venir avec eux. Pendant ce temps, à Markovia, Gravedigger essaie de faire travailler Lynn plus rapidement en utilisant ses pouvoirs. Elle dit qu’elle a besoin de son sang car il est un métahumain stable.

Khalil décide finalement d’aller à Markovia avec Jefferson et son équipe, et il arrive juste avant qu’ils ne partent. Une fois dans l’avion, le sergent Grayle dit à Jefferson que lui et le gamin métahumain Erica ont reçu l’ordre de tuer Lynn s’ils ne pouvaient pas la sauver. TC dit qu’il a désactivé la puce dans la tête d’Erica afin qu’elle ne tue pas Lynn. La mission commence avec Black Lightning qui sort un groupe de soldats markoviens et Grace change de forme pour entrer dans une zone sécurisée.

Alors que tout le monde essaie de sauver Lynn, Lynn s’est donné les pouvoirs de fossoyeur et force son premier ravisseur à la conduire à l’extérieur. Khalil combat alors Gravedigger et parvient à peine à s’échapper. Jennifer trouve sa mère et la conduit à l’extérieur, mais Jefferson n’est pas là depuis qu’il a été abattu par Gravedigger. Gravedigger suit tout le monde et essaie de les forcer à remettre Lynn, mais elle accepte de l’accompagner.

Puis, soudain, Black Lightning apparaît et attaque Gravedigger, permettant à Lynn de lui échapper à nouveau. Lynn dit qu’elle aime Jefferson et les câlins de la famille Pierce. L’équipe quitte ensuite Markovia pour retourner à Freeland.

Questions brûlantes sur «Black Lightning»

Cet épisode de Black Lightning nous laisse avec quelques questions. La prise en compte de ces questions pourrait conduire à déterminer où va le spectacle. Une question à laquelle réfléchir est la suivante: Khalil quittera-t-il Freeland maintenant que Lynn est sauvée?

Brandon réussira-t-il à tuer le Dr Jace? Quel est le rôle du fossoyeur dans la guerre à venir avec Markovia? Explorons les réponses possibles à ces questions.

Khalil peut sembler vouloir quitter Freeland, mais il est également venu pour sauver Lynn. Alors peut-être qu’il restera, peut-être même ravivera sa relation avec Jennifer. Cependant, pour ce faire, il devra surmonter la haine de soi intense qu’il a pour son temps en tant que Painkiller. Brandon pourrait réussir à tuer le Dr Jace, il semble certainement assez puissant pour le faire.

Pourtant, le jeune homme veut-il vraiment cela dans sa conscience? Outre son intense besoin de vengeance, il semble être un bon enfant, il est donc possible qu’il puisse être dissocié de son complot de vengeance. Le fossoyeur ne va probablement pas trop bien après l’attaque de Black Lightning, mais il pourrait être utile compte tenu de ses pouvoirs de persuasion, dans la guerre à venir. Les Markoviens pourraient devoir se passer de lui pendant un certain temps, mais il semble possible qu’un personnage aussi intrigant et puissant revienne.