Résumé de l’épisode 2 de la saison 12 de RuPaul’s Drag Race – La deuxième première

La disqualification de Sherry Pie a rendu la seconde moitié de cette première un peu maladroite. Pourtant, les fans étaient ravis de voir le prochain lot de reines présenter leur charisme, leur unicité, leur nerf et leur talent. Voici ce que vous avez peut-être manqué de l’épisode 2 de la saison 12 de RuPaul Drag Race.

Cet article contient des spoilers du deuxième épisode de Course de dragsters de RuPaul saison 12. Lisez à vos risques et périls, amis écureuils!

Remarque: En raison de la disqualification de Sherry Pie, le candidat sera mentionné avec parcimonie dans les articles actuels et futurs.

Rock M. Sakura assiste à «RuPaul’s Drag Race Season 12» à la rencontre des reines Astrid Stawiarz / . pour VH1 «RuPaul’s Drag Race»

Les concurrents de l’épisode 1 ne font que s’installer lorsqu’ils reçoivent un message de RuPaul – la première n’est pas encore terminée, henny. Avant de sortir de la salle Werk, Widow écrit un message sur le miroir pour la prochaine série de reines. “Nous avons fait déjà fait avait oursus.”

Six autres candidats donnent leurs présentations. L’amour sortant-anime Rock M. Sakura, la maison d’Aja Dahlia Sin, Sherry Pie, le “Just” amusant, affectueux et féroce Jan, «l’essence» autoproclamée de la beauté, Jaida Essence Hall, et Aiden Zhane, une mystérieuse reine qui aime jouer.

Une fois que les reines sont toutes là et essaient de déchiffrer le message sur le miroir, elles entendent l’appel de Ru-mail. L’animateur les accueille à la deuxième première de RuPaul’s Drag Race 2020. Pour le mini-défi, les candidats modéliseront un look de printemps et d’automne, semblable aux reines de l’épisode un. Naturellement, certains sont plus excités par ce défi que d’autres.

Les reines se préparent pour le mini-défi et le maxi-défi

Le mini-défi est à peu près le même que la semaine dernière, chaque reine servant deux regards. Dahlia semble attirer le plus d’attention, mais Rock M. Sakura et Jan ont aussi des tenues assez féroces.

Ils retournent dans la salle Werk et reçoivent le maxi-défi. Ils doivent écrire, chorégraphier et interpréter un couplet original de la chanson “You Don’t’s Know Me”, un numéro de théâtre musical inspiré de Fosse. Jan est super excitée parce que l’un des premiers spectacles qu’elle a fait à New York comprenait des chansons de Chicago.

Après avoir chacun écrit leur couplet, ils se dirigent vers la scène principale pour travailler sur la chorégraphie. Rock M. Sakura est aux commandes, mais, encore une fois, d’autres reines continuent de sonner et Jaida Essence Hall est visiblement frustrée. À travers tous les blocages et les disputes, ils parviennent à tout régler. Ils espèrent.

Alors qu’ils se préparent pour la scène principale, Rock M. Sakura nous parle de ses expériences passées, principalement avec les problèmes de toxicomanie de sa mère. Être un leader a en quelque sorte déclenché quelque chose en elle, car elle ne veut conduire personne sur le mauvais chemin.

Les reines restantes la réconfortent et la rassurent qu’elles sont une famille et la dépendance de la mère de Rock n’était pas la faute de Rock. Ensuite, Aiden explique comment elle se sent en entrant dans ce numéro musical. Elle se sent mieux que le jour de la répétition, et les autres la rassurent que ce sera génial.

La catégorie est: tulle

Les reines se dirigent vers la scène principale pour leurs années 1920, la performance de Fosse-esque de “You Don’t Know Me” et tout le monde s’en tire considérablement bien. Sur la piste, la catégorie est en tulle et à mesure qu’ils obtiennent leurs critiques, il semble que Dahlia et Rock aient fait le pire dans l’ensemble. (Un favori personnel est Jan, qui s’habillait comme un travailleur de la construction, portant un «outil».)

Les juges délibèrent puis ramènent les filles. Un par un, les concurrents sont en sécurité jusqu’à deux concurrents. Tout comme la semaine dernière, RuPaul annonce que personne ne rentrera chez lui. Jaida Essence Hall et Sherry Pie sont les deux meilleurs de la semaine, en synchronisation labiale avec «Call Your Girlfriend» de Robyn.

Après un ruveal et une scission, Jaida est la gagnante et RuPaul dit sa sortie classique, “si vous ne pouvez pas vous aimer comment diable allez-vous aimer quelqu’un d’autre?” En parlant de quelqu’un d’autre… il est temps pour ces reines de faire face à leurs concurrents. De retour dans la salle Werk, l’autre groupe de filles attend. Et ils ont une chose à dire: meh.

Nouveaux épisodes de RuPaul’s Drag Race en première sur une base hebdomadaire sur VH1.