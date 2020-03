Résumé de RHOA: Kenya Moore détaille son combat contre Marc Daly avant le combat

Alors que l’épisode de la semaine dernière de “Real Housewives of Atlanta” a montré la dernière journée remplie de tension avant Kenya Moore et Marc Daly a annoncé leur séparation, l’heure de ce soir a rempli les téléspectateurs du prétendu combat entre les deux qui était apparemment la paille finale.

Le versement de dimanche a commencé avec toutes les femmes réagissant aux gros titres sur la séparation du Kenya et de Marc. Eva Marcille a été alertée lors du tournage de ses confessionnaux pour le spectacle, NeNe Leakes appelé Marlo et jeté un peu d’ombre, avant Cynthia Bailey et Kandi Burruss s’est présentée au domicile du Kenya pour voir comment elle allait.

Les deux ont trouvé Moore dans son lit, où elle était une épave absolue. À travers les larmes, le Kenya a détaillé tout ce qui s’était passé entre elle et son mari depuis son événement caritatif, au cours duquel il a été entendu sur un micro chaud disant qu’il “détestait” tout ce qui accompagnait le mariage.

Dire qu’il lui a forcé la main à publier une déclaration sur leur séparation après l’avoir annoncé lui-même, elle lui a donné son POV sur les événements de la nuit précédente.

“Nous sommes allés à l’événement et il semblait très irrité tout le temps que nous y étions, ne pas aimer, ne pas être gentil avec moi, dire de petites choses dans son souffle. Tout ce que je faisais, c’était comme un problème”, a-t-elle déclaré. “Il a fini par obtenir l’Uber, nous avons décollé, puis il était comme livide. Il a dit:” Je ne voulais même pas que tu viennes. ” D’une certaine façon, j’ai gâché sa nuit. Chaque fois qu’il se fâche, il entre, il me prend la gorge. Il ne peut pas s’arrêter jusqu’à ce qu’il ait l’impression de me détruire complètement. “

Bien qu’elle soit catégorique, Marc n’était jamais physique avec elle, elle a dit qu’elle ne l’avait “jamais vu en colère” comme s’il était sur le chemin du retour. “Le chauffeur d’Uber lui a demandé de sortir de la voiture”, a-t-elle affirmé. “Il lui a demandé de partir … c’était vraiment hors de contrôle et je lui ai dit qu’il ne pouvait pas revenir ici, juste partir.”

Réitérant à nouveau qu’il n’était pas violent, Moore a déclaré que la situation l’avait fait “revenir en arrière” à une relation précédente. Elle a ensuite dit à ses co-vedettes qu’elle ne voulait pas divorcer, mais qu’elle avait l’impression qu’il “faisait autre chose”, comme pour peut-être tricher.

“Je regarde autour de moi et je vois ces messages texte ou autre”, a-t-elle déclaré. “L’une des femmes le suppliait de continuer à faire l’amour même s’il était marié. Cette femme, il communique toujours avec lui après que je lui ai dit ‘C’est inapproprié.'”

“J’ai aussi appelé la chienne, ce que je regrette d’avoir fait”, a poursuivi Moore. “Elle a répondu au téléphone, j’ai dit: ‘Vous voudrez peut-être me retirer du haut-parleur, voici Mme Marc Daly.’ Et elle a décroché le téléphone de sa mère et je lui ai fait savoir si elle venait ailleurs près de mon mari, je sais où elle habite. “

Affirmant qu’il s’était excusé d’avoir parlé à l’autre femme, les deux hommes ont apparemment décidé que c’était juste un “gâchis” qu’ils pouvaient passer. Dans le même temps, elle a également déclaré qu’elle voulait que leur fille soit fière d’elle pour avoir résisté à un homme “vous traitant d’une certaine manière”.

En raison de tout le drame de sa vie, le Kenya a envisagé de renoncer au voyage en Grèce qu’elle et Kandi avaient organisé pour les autres femmes. “Les filles, elles me détestent et elles veulent seulement me voir échouer”, a-t-elle dit à propos de ses coéquipières, NeNe en particulier. Dans un confessionnal, NeNe a essentiellement confirmé ses soupçons, disant que “Karma est une chienne” après Le Kenya a tenté de s’immiscer dans la relation de Tanya Sam avec le fiancé Paul.

Malgré son hésitation, Moore s’est présentée au voyage – même si elle a volé séparément du reste de ses coéquipiers, sans leur dire si elle montrerait jusqu’à ce qu’ils la voient à l’aéroport d’Athènes.

Une fois que toutes les femmes se sont installées dans leurs chambres, ce qui était un exploit, Cynthia s’est assise avec NeNe et lui a demandé si elle pensait que Leakes pourrait utiliser ce voyage pour écraser une partie de son boeuf avec le Kenya. NeNe était à terre, mais les choses sont restées difficiles entre elle et le Kenya quand ils se sont tous assis ensemble plus tard pour le dîner.

NeNe a demandé si le Kenya allait bien, avant que Moore ne réagisse en disant à quel point elle appréciait l’amour qu’elle tirait de pratiquement tout le monde sauf Leakes lorsque la nouvelle a éclaté. Lorsque Cynthia a ensuite dit qu’elle aimerait que le Kenya et NeNe aient du temps en tête-à-tête pour hacher les choses, Moore s’est simplement levée et a dit qu’elle allait dormir.

NeNe se sentait doublement snobée. “C’est vraiment une femme triste”, a-t-elle dit. “J’ai mis tout notre drame de côté, et en tant que femme mariée qui a traversé des épreuves dans son mariage, je voulais juste vraiment lui donner de vrais conseils. F-k Kenya, soyez clair, f-ck Kenya et sa mauvaise peau . ”

Le Kenya a décidé de revenir avec une offrande de paix de délicieux baklava à NeNe, mais il était trop tard. Des fuites avaient déjà quitté la table et étaient allées dans sa chambre. Kandi a essayé de refroidir NeNe, mais elle ne l’a pas eu. “C’est le problème, je ne me prépare pas quand elle est prête”, a déclaré NeNe. “Nous n’allons finalement pas avoir quoi que ce soit, ma porte est fermée, nous n’avons plus à parler, j’ai fini. Elle a raison, je me trompe, j’ai fâché son homme et volé son bébé.” “

L’épisode s’est terminé avec à peu près tout le monde frustré. J’ai hâte de voir comment les vacances continueront de se dérouler la semaine prochaine sur “Real Housewives of Atlanta”.