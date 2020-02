Résumé du journal intime d’un futur président – dénonciateur

Inspirée par sa mère, Elena Cañero-Reed décide que maintenant qu’elle est officiellement une femme, elle veut lutter contre une injustice qui se passe dans son école. Cette collégienne peut-elle faire un changement et prendre position contre le «cul» de son école. Voici ce que vous avez peut-être manqué lors de l’épisode “dénonciateur” du journal intime d’un futur président.

Cet article contient des spoilers majeurs du cinquième épisode de Journal d’un futur président. Lisez à vos risques et périls!

Maintenant qu’elle a ses règles, Elena est officiellement une femme

Elena et sa maman célèbrent la féminité d’Elena avec des poignées de frites et des montagnes de crème fouettée. Ils commencent à parler du nouveau cas de Gabi, lorsque le patron de Gabi les appelle et les interrompt. Peu importe, cependant. Elena est pleinement inspirée par sa mère et veut être comme elle lorsqu’elle grandira.

De retour à l’école, Elena obtient une nouvelle affectation pour expliquer pourquoi elle est fière d’être une «Fighting Swansby». Après avoir fait quelques recherches, elle découvre que sa mascotte d’école n’est pas du tout quelqu’un dont elle est fière. Il est en fait un vrai cul, qui a forcé les femmes à travailler sans interruption.

Elena décide qu’elle veut faire quelque chose et va voir son directeur. À contrecœur, il lui dit que si 100 personnes signent sa pétition, il envisagera de changer la mascotte.

Parce que c’est la semaine des esprits, Bobby attend avec impatience son match de tennis et enfin corrige l’orthographe de son nom de famille sur sa veste, (ils ont normalement oublié l’accent.) Ensuite, l’école rivale vient à Orange Bay Middle School et commence à se moquer de Bobby. la dernière fois, l’appelant un ver. Ils jettent même des vers dans son sac de tennis. Quand Bobby rentre à la maison, il arrache le tilde de sa veste.

Ilana Peña, Tess Romero, Charlie Bushnell, Selenis Leyva et Michael Weaver de «Journal d’un futur président» | Morgan Lieberman / .

Bobby se débat avec des problèmes d’identité après avoir été appelé un ver

Malgré quelques revers de Melissa et Jessica, Elena obtient 100 signatures sur sa pétition et la ramène au principal. Il lui dit que sa demande sera traitée lors d’une réunion du conseil scolaire dans environ trois mois. C’est trop long, explique Elena. Elle veut changer maintenant!

La collégienne décide de prendre les choses en main. Pour protester contre Swansby, elle jettera du jus d’orange sur la mascotte de l’école pendant le match de tennis de Bobby. Cela va certainement faire prendre conscience de sa cause, non? Même si Sasha n’est pas d’accord, Elena décide de passer au travers, remplissant un seau de jus d’orange.

Bobby commence son match de tennis et il est encore assez secoué d’être appelé un ver. Heureusement, ses coéquipiers sont très favorables et mettent le tilde sur leurs propres vestes. Après avoir vu cela, Bobby retrouve sa confiance et remporte le match.

La protestation d’Elena ne s’est pas déroulée exactement comme elle s’y attendait

Juste au moment où les cygnes-babes étaient sur le point de se produire lors du match de tennis, Elena s’est adressée à la foule avec le seau OJ sur son épaule. Elle a essentiellement dit au public qu’elle prenait position contre Swansby et au lieu de jeter le jus sur la mascotte, il a utilisé Jessica comme bouclier humain.

Embarrassée, Jessie a couru aux toilettes et Elena l’a suivie et a essayé de s’excuser, disant qu’elle essayait de faire ce qui était bien. Elle n’a même dit à personne que Jessie n’avait pas ses règles. À ce moment, Melissa entre et surprend leur conversation. Inutile de dire qu’Elena se sent plutôt mal à propos de toute la situation et s’assoit avec sa mère pour en parler plus tard dans la soirée.

Cela peut prendre un peu plus de temps qu’elle ne le pensait, et cela a peut-être pris fin avec sa détention, mais Elena Cañero-Reed décide qu’elle continuera à se battre pour ce qui est bien, peu importe le temps que cela prendra. (Avec un peu de chance, cela ne sera pas trop long maintenant – après avoir obtenu son café de Marcus, le principal a fait monter la pétition d’Elena sur la liste.)

