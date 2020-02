Résumé du journal intime d’un futur président – Habeas Corpus

Elena a commis le crime et maintenant elle fait le temps. Bien qu’elle ait bien voulu avec sa protestation de la semaine de l’esprit, cela lui a valu une semaine de détention. Quand elle découvre que les «6 heures» (c’est-à-dire les enfants qui sont toujours en détention) sont vraiment sympas, elle a une nouvelle mission et de nouveaux esprits à changer à Orange Bay Middle. Voici ce que vous avez peut-être manqué lors de l’épisode “Habeas Corpus” du journal intime d’un futur président.

Cet article contient des spoilers majeurs du sixième épisode de Journal d’un futur président. Lisez à vos risques et périls!

Elena est détenue pour son incident de jus d’orange

C’est la première fois qu’Elena est en détention et elle est coincée avec les «6 heures», un surnom donné aux enfants qui sont toujours en détention. Il y a une fille dont Elena a entendu parler est en fait une sorcière. Un autre enfant est connu pour avoir volé des trucs. Un tiers serait le chauffeur de l’escapade de ses parents.

Seulement, comme Elena apprend à les connaître, elle découvre qu’ils ne sont pas fous après tout. En fait, ils sont plutôt sympas. De plus, cela ne sera même pas inscrit sur son dossier permanent. Une semaine de détention ne semble pas si mauvaise après tout.

De retour avec Gabi, elle a été retirée de l’affaire parce qu’elle est devenue une entreprise beaucoup plus grande. Tout comme Sam la réconforte, le nouveau chef des RH leur demande de lire un manuel concernant les relations de travail. Gabi est tenté de simplement le signer et de passer à autre chose, mais Sam suggère de le lire ensemble. Gabi est d’accord.

Jazzy Jade, Ilana Pena, Tess Romero, Charlie Bushnell, Carmina Garay, Selenis Leyva, Harmeet K. Pandey, Gina Rodriguez et Michael Weaver arrivent au «Journal d’un futur président» de Disney + | Morgan Lieberman / .

Elena a du mal avec son amitié 6’oclockers

Lorsqu’Elena se dirige vers le déjeuner le lendemain, elle s’assoit aux côtés des six heures, profitant même du pain aux bananes de l’un d’eux. Quand elle demande à Sasha de les rejoindre, elle a un peu peur d’être étiquetée avec les enfants détenus. Elena la rassure qu’elles sont vraiment cool. Quoi qu’il en soit, Sasha s’éloigne et le lendemain au déjeuner, Elena décide de ne pas s’asseoir avec les 6 heures.

Pendant ce temps, Bobby est plutôt cool à propos de la plupart des choses. Mais il est un peu décontenancé quand Monyca lui pose des questions sur son père. Elle veut passer du temps avec Bobby, quand ils peuvent parler de leurs familles ensemble. Se souvenant qu’il avait été invité à une soirée cinéma avec ses amis, Bobby invente une excuse pour s’en sortir.

Pendant que Sam et Gabi lisent le manuel, Sam partage le moment où il est tombé amoureux de Gabi. Il y a un an, Gabi faisait une présentation et tout le monde était tellement intrigué par tout ce qu’elle disait. Quand ce fut au tour de Sam de présenter, Gabi le regarda, sourit et le mit à l’aise. C’est ainsi qu’il le savait.

Bobby regarde un film avec ses amis

Lorsqu’Elena revient à son quatrième jour de détention, les 18 heures lui demandent de les ignorer au déjeuner. Elena essaie d’expliquer, mais il semble honnêtement qu’elle ne veut pas être associée aux enfants détenus. Après avoir été excusée pour détention pour bonne conduite, Elena décide que quelque chose doit changer concernant ces enfants et leur réputation.

Il s’avère que le film que Bobby regardait avec ses amis parlait vraiment d’un garçon et de son père qui sont décédés. Le père devient une boîte aux lettres pour quelque raison que ce soit et pendant que les autres garçons rient, Bobby se sent un peu contrarié par son propre père.

Le lendemain, l’ami de Bobby lui demande pourquoi il est parti si vite après la fin du film. Bobby partage que même si ses coéquipiers sont des amis très proches, le père de Bobby n’est jamais vraiment venu. Et c’est cool, dit Bobby. Pourtant, Liam le rassure que s’il a besoin de parler, il est là.

Au moment des annonces du matin, Elena décide de se présenter tard avec une annonce concernant les 6 heures. Elle dit à l’école qu’elle n’a pas honte d’être leur amie parce qu’ils sont géniaux. Tout au long de l’école, les enfants s’adressent aux enfants détenus et, enfin, les traitent équitablement.

Après des pages et des pages de lecture ensemble, Sam et Gabi signent enfin le manuel des relations. Sam avoue qu’il pensait que c’était stupide au début, mais il voulait retirer l’esprit de Gabi de son cas. Gabi dit qu’elle a un souvenir à partager: le moment où elle a découvert qu’elle aimait Sam. Maintenant. Sam dit à Gabi qu’il l’aime aussi. (Nous sanglotons.)

