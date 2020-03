Résumé du journal intime d’un futur président – Questions de diplomatie

Tout peut arriver lors d’une danse au collège. Elena pouvait danser avec son béguin, Bobby pouvait faire une farce avec Liam et le reste du gang. Pourtant, il y a quelques barrages routiers qui se dressent sur leur chemin. (La “moustache” d’Elena est une grosse.) Voici ce que vous avez peut-être manqué lors de l’épisode “Matters of Diplomacy” de Diary of a Future President.

Cet article contient des spoilers majeurs du huitième épisode de Journal d’un futur président. Lisez à vos risques et périls!

Elena et Bobby se préparent pour la danse du collège

Ce n’est qu’une question d’heures avant la danse du collège et Bobby et Elena se préparent ensemble dans la salle de bain. Elena est super excitée de voir Joey. Bobby est un peu distrait et aperçoit le trophée de balle de tennis que Liam lui a fait.

Bobby fait un commentaire désinvolte à Elena, disant qu’elle a une moustache et, à la manière d’Elena, elle panique. Pendant ce temps, Gabi est au téléphone avec sa mère, tout en regardant la photo de son mari. Elle entend Sam en bas et l’invite à dîner avec sa mère. Qu’est-ce qui pourrait mal se passer?

Bobby traîne, joue à des jeux vidéo avec les garçons, quand il demande s’ils vont à la danse. Ils demandent tous pourquoi et Bobby récupère rapidement, disant que ce serait cool s’ils faisaient une farce là-bas ou quelque chose. Liam est d’accord et ils prévoient que tout aille ensemble. (Yay!)

Ilana Peña, Selenis Leyva, Gina Rodriguez, Tess Romero, Michael Weaver et Charlie Bushnell de «Diary Of A Future President» de Disney + | Gregg DeGuire / .

Sasha et Jessie sont maintenant amis

Elena panique complètement à propos de sa moustache, alors elle essaie de la pincer. Grosse erreur. Elle invite Belinda et essaie de la blanchir. Grosse erreur. Elle appelle Sasha dans un froid glacial, disant qu’elle a besoin de son aide, comme maintenant, mais Sasha ment et dit qu’elle a un rendez-vous chez l’orthodontiste. Vraiment, elle se prépare avec Jessie.

Elle finit par aller chez sa maman et ils vont ensemble pour le faire cirer. C’est un peu rouge, mais la femme la rassure que ce sera normal dans une heure. Probablement. Bobby, quant à lui, tue le temps dans l’une des chaises du salon. Un des coiffeurs s’approche de lui et commence à fixer les cheveux de Bobby et Bobby remarque une photo du coiffeur et de son partenaire sur le miroir. Il sourit.

Il est presque temps pour la danse et Elena a maintenant une ligne noire sur sa lèvre supérieure. Alors que sa grand-mère propose de le couvrir de maquillage, Elena décide qu’elle va juste le posséder. Elle et Bobby se dirigent vers l’école.

À la danse, Bobby et les garçons préparent leur plan de farce de chanson de baleine. Le travail de Bobby est de saisir l’ordinateur portable du DJ. Et euh, Liam sera son vigie. Liam rassure Bobby qu’il est de retour. Et il aime sa coupe de cheveux!

Bobby veut faire cette farce avec Liam

De retour à la maison, Gabi et sa mère se préparent à cuisiner. À ce moment-là, Sam entre avec toute la famille de Gabi. Il semble bien s’entendre avec tout le monde, mais Gabi est toujours énervé. Elle finit par renverser quelque chose sur son pull et se dirige vers sa chambre.

Sam suit Gabi dans la chambre et elle avoue qu’elle pense toujours à son mari. Elle aime Sam, vraiment, mais elle veut juste ralentir les choses. Sam dit qu’il y a deux personnes dans leur relation et il ne semble pas que Gabi soit à fond. Les deux décident de faire une pause et il part.

Il y a une chanson lente qui joue à la danse. Ça y est. Au moment où Elena s’apprête à demander à Joey de danser, il s’éloigne et elle voit Sasha et Jessie entrer ensemble. Elena écarte Sasha et demande ce qui se passe. Sasha lui dit tout.

Elena n’est jamais là pour elle! Sasha avait quelque chose de vraiment important pour elle et Elena ne s’est même pas présentée. Elle ne s’est même pas excusée sans parler d’elle-même. Jessie vient pour éloigner Sasha et dit à Elena qu’elle a un petit quelque chose sous le nez. Elle en est propriétaire, leur dit Elena. Elle s’éloigne déçue et blessée.

Parce que c’est une chanson lente, c’est l’heure de la farce. Bobby essaie de trouver Liam et il le voit danser avec une fille au hasard. Il est un peu blessé et essaie d’éloigner Liam. Ils finissent par se battre et Bobby est jeté hors de la danse. Il trouve Elena assise dehors sur le trottoir et les deux s’assoient ensemble. Tout peut vraiment arriver à la danse.

